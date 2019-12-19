Невский район поглотила тьма. Шторм лишил электричества 50 домов

Часть Невского района Петербурга погрузилась в полную тьму ночью 19 декабря. На блэкаут пожаловались жители Октябрьской набережной, проспекта Обуховской обороны и ЖК «Ласточкино Гнездо» на Русановской, где ранее ветер свалил ёлку.

«В 0:42 на Русановской яркая вспышка света (как молния) на улице, и на секунду выключилось электричество. Через 3 секунды повторная вспышка света, и электричество пропало совсем», – сообщил «Фонтанке» читатель Роман.

«Весь берег от Народной улицы до Вантового на правом берегу Невы обесточен», – пишут жители дома 84/3 на Октябрьской набережной. Читатели «Фонтанки» сообщают, что уроки готовить их детям приходится в темноте.

Фото: Светлана Григошина





В «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что причиной отключения стал шторм. Специалисты компании ведут «восстановительные работы в районе Октябрьской набережной после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ». Без света остались 50 домов. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время.

Шторм в Петербурге ранее уронил деревья на машины в Московском районе и похулиганил в Красносельском районе. Непогода также задержала на 2 часа «Ласточку» из Пскова. Также известно о наклонившейся подобно Пизанской башне ёлке на Воскресенской набережной и сложившихся, как карточные домики, верандах в детском саду у ЖК «Я Романтик».

На данный момент вода со стороны Финского залива поднялась на два метра. Ураган выгнал из центра Петербурга всех ночных обитателей. По словам очевидцев, на самых людных улицах города уже в полночь не было ни души, а ветер раскидал временные дорожные знаки.