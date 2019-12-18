«Ласточка» из Пскова опаздывает в Петербург на два часа. В РЖД говорят о «сложных метеоусловиях»

Поезд №812 «Ласточка» из Пскова в Петербург застрял на перегоне Шоссейная — Александровская из-за «сложных метеоусловий». Как сообщили вечером 18 декабря в РЖД, поезд был остановлен «по техническим причинам».

Ранее очевидцы рассказывали об обрыве контактной линии, из-за которой поезд встал в поле, не доезжая до Петербурга. В РЖД уточнили, что задержка в пути составит около двух часов. Напомним, шторм, надвигающийся на Северную столицу, уже наделал бед в городе.



