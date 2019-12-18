В поле под Петербургом стоит «Ласточка». Пассажиры говорят об обрыве контактной линии

Под Петербургом встала «Ласточка», ехавшая из Пскова. Об этом «Фонтанке» сообщил один из пассажиров вечером 18 декабря. О задержке также сообщили пользователи соцсетей.

«Сломалась «Ласточка» из Пскова в Петербург. Должны были приехать в 23.02, стоим! Причину пока не знаем, все бегают-разбираются, электричество отключено, ждём», – написала в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» пассажирка Марина.

Читательница «Фонтанки» Анна отметила, что состав остановился «в поле под Петербургом». «Говорят, это вызвано обрывом контактной линии», – дополнила очевидец.





Задержка в движении «Ласточки» может быть связана со штормом, который уже натворил бед в Петербурге. «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы Октябрьской железной дороги.