Рэпер, записавший совместные треки с Канье Уэстом и Никки Минаж, отправится в тюрьму на два года

Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимом 6ix9ine (или Tekashi69) приговорен к двум годам тюрьмы. Об этом 18 декабря сообщает ladbible.com.

Напомним, обвинение запрашивало для музыканта 47 лет лишения свободы за участие в банде, занимавшейся наркоторговлей, убийствами, рэкетом и разбоем. Однако 23-летний Эрнандес пошел на сделку со следствием и дал показания на членов банды The Nine Trey Bloods. Отметим, под стражей музыкант находился с середины ноября 2018 года, он успел выпустить дебютный альбом. На нем есть совместные композиции с главными звездами современной американской рэп-сцены — Канье Уэстом и Никки Минаж.

Уже находясь в заключении, Эрнандес заключил контракт на 10 млн долларов на выпуск двух альбомов.



