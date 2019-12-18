«Шторм-похититель Рождества». На Русановской ветер повалил новогоднюю ёлку, а в центре Петербурга обрушил леса

Порывы ветра уложили на землю новогоднюю ель в одном из дворов в Невском районе Петербурга. Фото последствий разгула стихии прислал на «Фонтанку» читатель в ночь на 19 декабря. В письме указано, что речь идёт о Русановской улице. Несмотря на проигранную ветру битву, ёлка продолжает светиться.

Фото: Читатель "Фонтанки" Михаил

А в центре Петербурга ветром уронило строительные леса в Подъездном переулке, 13. Читатель сообщает «Фонтанке», что конструкциями оборвало провода.

Фото: Читатель "Фонтанки" Игорь





Шторм в Петербурге ранее уронил деревья на машины в Московском районе и похулиганил в Красносельском районе. Непогода также задержала на два часа «Ласточку» из Пскова.