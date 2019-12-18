Издатели книг и печатных СМИ получат дополнительный налоговый вычет за нераспроданную продукцию

Издательские дома смогут списывать в расходы до 30 процентов нереализованных тиражей книг, газет и журналов. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ 18 декабря представило министерство финансов РФ.

Согласно действующему законодательству, к уменьшающим прибыль расходам производители печатной продукции могут относить не более 10 процентов стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также не реализованной или не выкупленной части тиража. Тогда как на практике многие издательства вынуждены уничтожать значительно большую долю. Этот вопрос поднимался на состоявшейся 20 февраля встрече президента России Владимира Путина с руководителями отечественных печатных средств массовой информации. По ее итогам глава государства поручил правительству подготовить законопроект «об увеличении доли потерь в виде стоимости морально устаревшей продукции масс-медиа».

Представленные финансовым ведомством поправки предусматривают право учитывать при расчете налога на прибыль выбытие до 30 процентов тиража соответствующего номера периодического печатного издания или книжной продукции. При этом чиновники признают, что такие изменения «могут привести к выпадающим доходам федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации». «При этом произвести оценку выпадающих доходов не представляется возможным», – отмечается в финансово-экономическом обосновании.

Вместе с тем, даже в случае скорейшего принятия предложенного законопроекта он вступит в силу только с очередного периода по налогу на прибыль, то есть как минимум с 2021 года. Таким образом, в этом и следующем годах издательства должны будут включать в прибыль стоимость нереализованного тиража, превышающую 10 процентов.



