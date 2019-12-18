Пятилетняя россиянка с ДЦП вошла в топ-3 самых богатых блогеров YouTube

Пятилетняя россиянка Настя Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes. Первое место занял мальчик из Техаса, который четыре года записывает ролики с распаковкой игрушек. Журнал опубликовал список 18 декабря. Издание оценило доход Насти из Краснодара в $18 млн с июня 2018-го по июнь 2019 года.

У девочки несколько каналов, которые в сумме имеют 107 млн подписчиков. В общей сложности у ее роликов 42 млрд просмотров. Больше всего просмотров — 767 миллионов — набрала запись ее похода с отцом в контактный зоопарк. После рождения россиянке был поставлен диагноз ДЦП. Врачи со скепсисом относились к тому, что она сможет говорить. Но родители упорно с ней занимались, а для наглядности прогресса записывали видео и выкладывали в сеть. Работа на камеру была одним из видов терапии.

В 2018 году семья переехала в США. Настя записывает ролики о себе, своих поездках, играх и развлечениях, говорит при этом по-русски, а ее ролики выходят с субтитрами на семи языках.

Доходы блогеров YouTube издание оценивало с учетом их доходов от рекламы, публикации спонсорского контента, по данным аналитических компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar и источников в отрасли. Доход оценивался без учета налогов и других выплат посредникам и сотрудникам.



