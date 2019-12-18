СБУ нашла в Луганске подручного не чужого Петербургу вора в законе Лоту Гули. Украинцы считают, что его туда командировала Россия

Служба безопасности Украины 18 декабря сообщила о задержании выходца из стран Закавказья, который якобы прибыл под чужим именем в Луганскую область, «чтобы взять под контроль местные преступные группировки». Его имени в СБУ не назвали, однако уточнили, что он связан с самым авторитетным вором в законе из Азербайджана Лоту Гули.

«Действиями уголовника руководил связанный со спецслужбами РФ, пять раз судимый Лоту Гули, который сейчас проживает в странах Ближнего Востока», – говорится в сообщении СБУ.

Как считают украинские спецслужбы, их российские коллеги используют преступников для «обострения криминогенной обстановки» в стране, что должно привести к «падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системе».

Напомним, Надир Исмаилов (до смены фамилии — Салифов, известен как Лоту Гули) объявлен в России в розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии). В Петербурге интересы Гули связаны с оптовыми рынками фруктов и овощей — в частности, на Софийской. Конфликт между его кланом и кланом убитого Ровшана Ленкоранского привел к масштабной гангстерской войне. Выстрелы звучали не только в Петербурге, но также в Стамбуле и Тбилиси.



