С деньгами туго в ГАИ Петербурга. Инспекторы объяснили, почему за взятки отпускают водителей-наркоманов

В Петербурге суд отправил под домашний арест отрудников ДПС, обвиненных в получении взятки. На допросах они щедро делились тонкостями службы, которая только на первый взгляд неопасна и хлебна. За месяц обслуживающий Кольцевую автодорогу и ЗСД батальон потерял четверых сотрудников.

Об отправке по квартирам инспекторов Александра Белоуса, Сергея Сухова и Дмитрия Федотова вечером 18 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Им предъявлено обвинение в получении взятки 30 тысяч рублей, срок меры пресечения — до 16 февраля 2020 года», – уточняет пресс-служба.

В Пушкинский районный суд следствие представило материалы о ночи 22 октября 2019-го. Обвиняемые дежурили на 71-м километре КАД, около трех часов остановили «Субару Импреза». Сидевший за рулем петербуржец не смог предъявить полис ОСАГО, его пригласили на пост для составления протокола. Проверка по базам выдала неординарную биографию водителя. Привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, на днях попался на употреблении. Инспектор Белоус, считает следствие, изложил петербуржцу безрадостную перспективу: проверка на состояние опьянения почти наверняка зафиксирует остаточные вещества, а отказ от освидетельствования автоматически означает признание вины. Результат один — штраф 30 тысяч и лишение прав.





Водитель предлагал двадцать тысяч, но эта сумма на три не делится.

«Ты не понимаешь, что минимальный штраф — тридцать?» – будто бы произнес Белоус.

Петербуржец перевел деньги, сел за руль «Импреза» и уехал.

Уголовное дело возбудили почти через два месяца — 16 декабря. Полицейских задержали на следующий день. Они дали признательные показания. Эту информацию подтвердил «Фонтанке» защищающий Федотова адвокат Дмитрий Герасимов.

На посту в ночь на 22 октября болтался еще один человек, которого инспекторы близко не знали. Прозвище у него «Кубик». Несколько раз он подвозил бланки протоколов и алкотестеры, то есть складывалось впечатление, что он некий «поверенный» от УГИБДД. Именно «Кубик» предоставил свою карту для безналичного перевода 30 тысяч рублей и впоследствии переслал взятку полицейским за вычетом трех тысяч. Им досталось по девять.

Уголовное дело возбуждено следствием по материалам управления собственной безопасности ГУ МВД.

По данным «Фонтанки», при допросах инспекторы ГИБДД без жалоб рассказывали о реальности службы. Зарплата якобы колеблется от 50 до 60 тысяч рублей, то есть не дотягивает до средней по Петербургу. График службы — 2/2 по двенадцать часов. Богатств не нажито, заграничные паспорта лежат в тумбочках без дела.





Обвиняемые служат в отдельном батальоне ДПС № 3 УГИБДД Петербурга и области. Он обслуживает КАД и ЗСД. Месяц назад их сослуживца по подозрению в получении взятки задерживал спецназ, досталось и другим сотрудникам. Видимых причин для жестких действий видеозапись не содержит.