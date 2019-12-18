Обмен пленными между Донбассом и Киевом согласовать не удалось. Переговоры Путина и Зеленского не помогли

На заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины не удалось согласовать обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом «Коммерсанту» 18 декабря вечером сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева.

Она обвинила в срыве переговоров в Минске украинскую сторону, которая якобы «не осуществила процессуальную очистку людей», предназначенных для обмена. Напомним, сегодня проходит первое заседание ТКГ после саммита «нормандской четверки» в Париже. Как сообщалось ранее, Путину и Зеленскому в ходе переговоров удалось предварительно согласовать обмен пленными в формате «всех на всех».



