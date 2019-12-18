России грозят «санкции из ада». Комитет сената США одобрил очередные ограничения, которые могут ударить по госбанкам и госдолгу

Профильный комитет сената США выносит на рассмотрение всего сената законопроект «санкций из ада» против России. Как сообщает 18 декабря Bloomberg, «за» проголосовали 17 членов комитета, «против» – 5.

Правда, дальнейшее принятие законопроекта может затянуться. График работы палаты определяет лидер сенатского большинства — республиканец Митч Макконелл, который, как сообщали американские СМИ, не поддерживает ужесточение санкций против России. Кроме того, после одобрения сенатом документ должен пройти палату представителей. После этого он может отправиться на подпись Трампу.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) «санкциями из ада» назвал один из его авторов — сенатор Линдси Грэм. Среди ограничений, которые предлагается ввести этим документом: санкции против нового российского госдолга; санкции против российских банков, которые «способствуют вмешательству в выборы в зарубежных государствах» (речь может идти о госбанках — в частности, Сбербанке и ВТБ); запрет на инвестиции в проекты по добыче нефти в России; санкции против зарубежных энергетических проектов с участием российских госкомпаний, а также расширение личных санкций против некоторых россиян — например, сотрудников ФСБ, замешанных в инциденте с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.



