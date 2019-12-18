К Петербургу подступает шторм. Первыми пострадали автомобили

Петербуржцы из Красносельского и Московского районов почувствовали усиление ветра около 9 вечера 18 декабря. Погода уже начала преподносить сюрпризы в виде поваленных деревьев и раскиданных предметов.

Фотографиями последствий порывов ветра поделились пользователи соцсетей. Снимки опубликовал телеграм-канал «Мегаполис». На одном из них ветер раскидал пластиковые ограждения на Ленинском проспекте в районе дома 95. На другом — в тупике улицы Решетникова рядом с метро «Электросила» деревья упали на припаркованные автомобили.

Сегодня в Петербурге раньше обычного закрылись все парки и скверы, подняты затворы дамбы. За ночь на город может обрушиться четверть месячной нормы осадков.



