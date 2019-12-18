Страшное ДТП на севере Петербурга, грузовики смяты до неузнаваемости. Есть жертвы

Два человека погибли и двое получили серьёзные травмы в результате ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга вечером 18 декабря.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло около 18:20 на пересечении Горского шоссе и улицы Володарского в посёлке Левашово. По предварительной информации, мужчина на «Форде» ударил попутную «Ладу Приору». «Приору» откинуло в бордюрный камень, а «Форд» выскочил на встречную полосу, где врезался в грузовой «Вольво».

Водитель и пассажир (мужчина) «Форда» скончались на месте, ещё один мужчина из «Форда» получил травмы средней степени тяжести. Водитель «Вольво» госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии.





Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказывали, что в фургоне один человек торчал из окна, двое других были прижаты, сильнее всех – водитель. «Один в сознании, второй в отключке, но живой, а водитель не шевелится. Водитель грузовика жив, зажат в кабине. Водитель универсала сам передвигается», – писал очевидец Сергей. По его словам, вокруг места ДТП на 7-8 метров все залито техническими жидкостями.

На фотографиях в «ДТП и ЧП» и на «Дорожном инспекторе» видно, что видимость на месте ДТП затруднена.



