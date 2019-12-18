Происшествия
СМИ: Пожар нанес ущерб «Адмиралу Кузнецову» почти на 100 млрд рублей. Примерно столько и стоит единственный российский авианосец
Ущерб, который нанес пожар авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», практически равен нынешней стоимости корабля. Об этом 18 декабря сообщили источники «Коммерсанта» в штабе Северного флота.
«Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд руб. При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», – рассказал собеседник издания.
Он уточнил, что корабль такого класса с таким сроком службы с учетом износа каркаса, без вооружения стоит около 110 млрд рублей. Пока неясно, насколько адекватны затраты на ремонт крейсера — по словам источников «Коммерсанта», его все-таки будут восстанавливать «больше из-за легендарности, чем боевой способности».
Отметим, ранее глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что корабль не получил критических повреждений и его планируют вернуть в состав ВМФ России.
Справка:
Возгорание на единственном российском авианосце, который с 2018 года находится в ремонтном доке на 35-м судоремонтном заводе, начался утром 12 декабря. В центре судоремонта «Звездочка» сообщали, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ. Там находились гражданские специалисты и члены экипажа, которые контролировали ремонтные работы. Погибли двое военнослужащих, пострадали еще как минимум 10 человек. Потушить пожар удалось только к утру 13 декабря.