СМИ: Пожар нанес ущерб «Адмиралу Кузнецову» почти на 100 млрд рублей. Примерно столько и стоит единственный российский авианосец

Ущерб, который нанес пожар авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», практически равен нынешней стоимости корабля. Об этом 18 декабря сообщили источники «Коммерсанта» в штабе Северного флота.

«Предварительно ущерб, нанесенный возникшим пожаром, оценивается в 95 млрд руб. При этом речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах», – рассказал собеседник издания.

Он уточнил, что корабль такого класса с таким сроком службы с учетом износа каркаса, без вооружения стоит около 110 млрд рублей. Пока неясно, насколько адекватны затраты на ремонт крейсера — по словам источников «Коммерсанта», его все-таки будут восстанавливать «больше из-за легендарности, чем боевой способности».

Отметим, ранее глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что корабль не получил критических повреждений и его планируют вернуть в состав ВМФ России.



