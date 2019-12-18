Все задержанные в Домодедово израильтяне попали в Россию. Причины интереса к ним правоохранительных органов неизвестны

Все израильтяне, задержанные ранее в столичном аэропорту «Домодедово», отпущены после дополнительной проверки. Им удалось пройти паспортный контроль, сообщают вечером 18 декабря «Ведомости» со ссылкой на посольство Израиля в Москве.

Напомним, около 40 граждан Израиля были задержаны сегодня сразу после прилета из Тель-Авива. Причины задержания неизвестны до сих пор. В израильском посольстве отказались говорить, связан ли инцидент с тем, что с начала года 5,5 тысячи россиян было отказано во въезде в Израиль.



