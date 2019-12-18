Грузовики за два часа устроили два серьёзных ДТП на одной и той же трассе под Петербургом. Пострадавших четверо

Две серьёзные аварии произошли на дороге Санкт-Петербург – посёлок имени Свердлова – Всеволожск 18 декабря за два с небольшим часа. Оба раза ранены были по два человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, около 13:45 на 32 километре трассы, по предварительной информации, мужчина 1966 года рождения на «Скании» совершил столкновение с попутным «Пежо 408» под управлением мужчины 1963 года рождения.

Лёгкие травмы получили две пассажирки «Пежо» – женщины 1950 и 1957 годов рождения. Они доставлены в ЦРБ Всеволожска, уточняет «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Всеволожскому району.





Около 11:35 на 8-м километре той же трассы серьёзное ДТП устроил другой грузовик – Shacman. Он выехал на встречную полосу и ударил легковой Datsun и грузовую «Газель». Пострадали водители легковушки и «Газели» – женщина и мужчина. У последнего тяжёлые травмы, что неудивительно при подобных повреждениях кабины.

Кадр из видео в vk.com/spb_today Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Эти два ДТП как будто подтверждают тенденцию к «концентрации» аварий, замеченную «Фонтанкой» за последние сутки: ДТП происходят или рядом друг с другом, или сталкиваются сразу несколько машин.