На Парнасе под машину попали 3-летняя девочка и её старший брат

Серию наездов на пешеходов продолжило вечернее ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурга, на Парнасе. Пострадавших сразу двое, оба несовершеннолетние.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло 18 декабря около 17:15 на пересечении улиц Николая Рубцова и Фёдора Абрамова. По предварительной версии, 30-летний мужчина на «Шкоде Рапид» при повороте направо совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Пешеходы эти – 17-летний юноша и 3-летний ребёнок, предположительно, брат и сестра. Они оба госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району, маленькая девочка, по предварительной оценке, получила перелом пальца стопы, юноша – переломы костей голени.





Это уже пятое сообщение о ДТП с пешеходами от ГИБДД за день и второе – про пострадавшего ребёнка. Такое бывает нечасто. Все эти ДТП произошли в тёмное время суток (на которое сейчас приходится большая часть дня), первые четыре – утром. В крайне тяжёлом состоянии были госпитализированы двое мужчин, вышедшие на дорогу вне зоны пешеходного перехода на Литейном проспекте (ДТП попало на видео) и на Рабфаковской улице. На проспекте Испытателей на «зебре» под машину угодил 11-летний школьник. Через полчаса в Тихвине погибла пожилая женщина.

За последние дни в Петербурге и Ленинградской области участились ДТП с пешеходами.



