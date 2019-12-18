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Город
18.12.2019 20:25
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Дамба показала, как закрывалась. Петербург готовится к шторму

Работу дамбы в Петербурге показал Комплекс защитных сооружений (КЗС). Видеозапись, на которой видно, как закрываются створки и как действуют механизмы, опубликована в аккаунте КЗС в Instagram 18 декабря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 16.40 затвор судопрпускного сооружения С -1 начал движение на закрытие. #кзсдамба #назащитеотнаводнений #комплексзащитныхсооружений #дамбазакрыта #нагоннаяволна #судопропускное_сооружение_с1 #судоходныйканал #санкт_петербург #нагонноенаводнение #россия #кронштадт #новостидамбы #комплексзакрыт #spb #sanktpeterburg #kronshtadt #russia #ru #подслушановкронштадте

Публикация от ФКП КЗС (@dambaspb_kzs)

Как рассказали в КЗС, створки привели в движение около 16 часов, окончательно они закрылись через час, а откроются не раньше 8 часов утра 19 декабря. Таким образом, город защитили от нагонной волны. По уточненным данным максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы с внешней стороны дамбы ожидается около полуночи и составит более 200 см БСВ (Балтийская система высот). Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

К вечеру в городе обещают усиление ветра до 28 м/сек, в особенности над акваторией Финского залива. Водителей просят быть внимательными и не нарушать скоростной режим. За вечер-ночь в Петербурге должна будет выпасть четверть месячной нормы осадков. Готовиться к возможному наводнению на дамбе начали с самого утра.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для предотвращения угрозы особо опасного наводнения в Санкт-Петербурге 18 декабря 2019 года задействован Комплекс защитных сооружений. Затворы КЗС начали движение на закрытие в 16:40 МСК. Комплекс полностью закрыт в 17:21и акватория Невской губы защищена от воздействия нагонной волны. По уточненным данным максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы с внешней стороны дамб ожидается около полуночи 19 декабря 2019 и составит более 200 см БСВ. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Ориентировочное время открытия затворов КЗС 8:30 19 декабря 2019 года. #дамбазакрыта #назащитеотнаводнений #новостидамбы #кзсдамба #морскиеворота #комплексзакрыт #комплексзащитныхсооружений #спб #санктпетербург

Публикация от ФКП КЗС (@dambaspb_kzs)

18 Дек 2019 в 7:10 PST

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