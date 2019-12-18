Дамба показала, как закрывалась. Петербург готовится к шторму

Работу дамбы в Петербурге показал Комплекс защитных сооружений (КЗС). Видеозапись, на которой видно, как закрываются створки и как действуют механизмы, опубликована в аккаунте КЗС в Instagram 18 декабря.

Как рассказали в КЗС, створки привели в движение около 16 часов, окончательно они закрылись через час, а откроются не раньше 8 часов утра 19 декабря. Таким образом, город защитили от нагонной волны. По уточненным данным максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы с внешней стороны дамбы ожидается около полуночи и составит более 200 см БСВ (Балтийская система высот). Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

К вечеру в городе обещают усиление ветра до 28 м/сек, в особенности над акваторией Финского залива. Водителей просят быть внимательными и не нарушать скоростной режим. За вечер-ночь в Петербурге должна будет выпасть четверть месячной нормы осадков. Готовиться к возможному наводнению на дамбе начали с самого утра.



