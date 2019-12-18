Пострадавшие на учениях «Запад-2017» под Лугой бывшие военные отсудили у Минобороны шесть миллионов рублей

Пострадавшие на стратегических учениях «Запад-2017» под Лугой получат шесть миллионов рублей компенсации морального вреда и расходов на лечение. Именно эту сумму бывшие рядовые хотели изначально, но Лужский горсуд назначил им четыре миллиона рублей на троих.

Аппеляционную жалобу cапёров Дмитрия Пахмутова и Вадима Габидуллина, а также водителя Арсена Османова 18 декабря удовлетворил Ленинградский областной суд.

Как сообщил 47news адвокат Дмитрий Герасимов, Леноблсуд обязал Министерство обороны выплатить бывшим военнослужащим 6 миллионов рублей. Дмитрий Пахмутов получит три миллиона, Вадим Габидуллин – два, а Арсен Османов – один милллион рублей. Военные настаивали, что пострадавшим вполне достаточно страховых выплат.

Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин, Арсен Османов пострадали при учениях «Запад-2017» под Лугой, где танки стреляли по живым мишеням. Один из рядовых получил инвалидность, другой перенёс шесть операций и продолжает лечение, третьему пришлось полегче. Их сослуживец Андрей Виттих погиб на месте.

В феврале подполковников Западного военного округа Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина признали виновными в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Преступную халатность суд оценил в три года, погоны командования не пострадали.



