Если нет денег на Tesla Cybertruck, его можно сделать самим. Из бумаги

Нет сегодня, пожалуй, в мире более обсуждаемого автомобиля, чем Tesla Cybertruck. Количество предзаказов на него уже перевалило за четверть миллиона, Cybertruck готовы купить не только простые граждане, но и государственные структуры, включая полицию. Одно препятствие: не у всех желающих найдется как минимум 40 тысяч долларов, чтобы приобрести «киберпикап» хотя бы в «базовой» комплектации, да и то ждать придется еще два года.

Однако графический дизайнер и «бумажный инженер» Алекс Гвинн придумала «решение» обеих этих проблем, сообщает 18 декабря Car And Driver. Чтобы не ждать еще годы и не платить столько денег, Алекс предлагает каждому сделать свой собственный Cybertruck сейчас и бесплатно. Правда, из бумаги. Для этого достаточно скачать и распечатать на домашнем принтере «выкройку», которую дизайнер разместила бесплатно на сайте Fold Up Toys.

Гвинн более десяти лет занимается созданием игрушек из бумаги. Детское увлечение она превратила в профессию и теперь выполняет заказы издательств, образовательных учреждений и компаний про производству игрушек.

Обычно создание бумажной игрушки или модели занимает довольно много времени и требует большого терпения, особенно если речь идет о точной копии самолета, автомобиля или корабля. Но в случае с Cybertruck, «вся работа проделана за меня», заметила Гвинн, намекая на то, что у киберпикапа простые геометрические формы, очень хорошо подходящие для бумажной модели.

Для тех, кто захочет получить свой Cybertruck прямо сейчас и бесплатно, Гвинн советует взять бумагу плотностью минимум 150-200 грамм с матовой, а не глянцевой поверхностью. Кроме этого, конечно, понадобятся цветной принтер, ножницы и клей. Вся работа должна занять не больше часа, но в результате у вас получится удивительно точная модель будущего Tesla Cybertruck.

Here's a simple and stylish paper project of the #TeslaCyberTruck . It's easy to build and FREE to download. It should tie you over until you can buy one (yeah right)



