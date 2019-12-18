«Взял фломастер и прочертил все это дело». Беглов рассказал, как Путин увеличил территорию арт-парка

Президент РФ Владимир Путин вручную расширил границы будущего арт-парка, который будет построен вместо Судебного квартала рядом с СК «Юбилейный». Об этом в интервью ТАСС 18 декабря рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что само решение – сделать вместо Судебного квартала арт-парк – также принадлежит Путину. «Ему [президенту] написали жители Петербурга. Мол, территорию в историческом центре города можно использовать разумнее, чем возводить там комплекс зданий для Верховного суда и жилье для его сотрудников. Владимир Владимирович приехал на смотровую площадку, откуда открылась потрясающая панорама на Стрелку Васильевского острова, Эрмитаж, два моста — Большой Тучков и Биржевой, – вспоминает Беглов. – Президент смотрел минуты три-четыре и говорит: "Ну, давай, показывай проект. Потом спрашивает: "А почему так куце делаете? Надо раздвинуть территорию от одного моста до другого. И даже шире". Взял фломастер и прочертил все это дело, особо отметив место для будущего парка».

После этого, по словам Беглова, Путин добавил: «Теперь вроде хорошо. Что-то надо делать с котлованом. Не засыпать же, раз выкопали. Вполне может разместиться концертный зал. Ищите решение. Посоветуйтесь с жителями, они подскажут». Также губернатор Петербурга отметил, что в настоящее время в голосовании на название лидирует вариант «Тучков буян».

О решении разбить парк вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, где ранее планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, было объявлено в апреле 2019 года. «Фонтанка» рассказывала, что хотят видеть горожане в будущем парке. Власти уже проводят конкурс на разработку концепции парка «Тучков буян».

Подробности большого интервью губернатора Петербурга читайте в материале «Фонтанки».



