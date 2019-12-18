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Происшествия
18.12.2019 19:26
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Петербургские приключения Панина: выпил, вспылил - в тюрьму. Панина подлечили и возвращают в полицию

Алексей Панин вместо работы над шоу, съёмки которого проходят в Петербурге, вынужденно курсирует между больницей и отделом полиции. Воскресить в памяти детали ссоры с таксистом не выходит, но актёр уверен – причина была.

О явлении Алексея Панина в Александровскую больницу около четырёх часов дня 18 декабря рассказали в соцсетях. По словам очевидцев, врачи предлагали актёру прокапаться, за его состоянием заботливо присматривал конвой. Лечение прошло успешно, подтвердил «Фонтанке» Панин и уточнил, что его возвращают в отдел.

«Задержанный», – назвал он свой статус с подсказки сопровождающих. Протокола он пока не видел, но полагает, что выходку с рычагом переключения передач, выломанным в такси, сочтут мелким хулиганством. С перспективами актёр знаком и заранее расстроен возможным арестом, хотя «в тюрьме на Захарьевской бывал, теперь там есть друзья».

Случившееся в такси Алексей Панин назвал склокой, которая не стоит выеденного яйца. Рукоприкладства не было, «за ручку дёргал без умысла, выломал нечаянно».


«У нас был очень тяжёлый день, мы много работали. Да, отметили. Может быть, просто всё наложилось: усталость, алкоголь, и человек что-то мне сказал, мне это не понравилось. Раз это произошло, значит, была причина. Когда я выпиваю, я не агрессивный человек. Если я вступаю с кем-то в какой-то конфликт, то это не на пустом месте», – объяснил Панин, но причину попросил взять на веру – воссоздать всю ситуацию ему не удаётся.

Ладожская рулит/vk.com
Ладожская рулит/vk.com

Потерпевший будто бы выразил готовность забрать заявление и предложил купить прощение за 150 тысяч рублей. Панин ответил отказом: «Может, я перегнул палку, может быть, надо было быть мужиком и остановиться».

Читатели «Фонтанки», заставшие накануне вечером ссору у Московского вокзала, описали состояние актёра как «очень-очень пьян». По их словам, оттуда же полицейские забрали его трезветь в отдел.


© Фонтанка.Ру
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