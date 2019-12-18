Дачникам на заметку. Под Петербургом за 300 млн рублей построят завод по производству канализационного септика

Завод по производству технического септика – локальных канализационных систем – проектирует под Петербургом ООО «Все Инженеры». Производственная площадка станций биологической очистки, скорее всего, появится в Шушарах. В проект планируется инвестировать 300 млн рублей.

Как сообщили в компании 18 декабря, начало строительства запланировано на конец 2020-го – начало 2021 года. Планируется, что объем производства на первых порах составит 10 тысяч устройств, а к 2023 году его нарастят до 20 – 30 тысяч штук. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать продукции не менее чем на 1 млрд рублей в год.

«Мы оцениваем общий рынок септиков в России примерно в 15 – 20 млрд рублей в год, – сообщил «Фонтанке» генеральный директор фирмы Антон Сайганов. – Тот завод, который мы планируем строить, в большей степени рассчитан на коммерческие предприятия и экспорт в СНГ, Западную Европу с акцентом на Северную Америку».

Среди российских производителей септиков крупнейший – московская группа «Топол-эко» с оборотом около 1,5 млрд рублей, она занимает около 10% рынка. Долгое время это был практически единственный российский производитель такой продукции. Из других заметных игроков – петербургское ООО «Дека» с объемом выручки примерно в 300 млн рублей в год.





Остальные петербургские производители септиков пока довольствуются выручкой в пределах 100 млн рублей в год (большинство – значительно меньше) и особого влияния на отрасль не имеют. Куда большую долю на рынке занимают многочисленные импортеры и интеграторы иностранных производителей.

Представительница петербургской компании ООО «Евробион» с выручкой в 11 млн рублей в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» отметила, что петербургский рынок септиков более слабый по сравнению с московским: в столице выше спрос, покупательская способность и лучше географическое положение. «К тому же на рынке септиков огромное количество плагиата», – отметила представительница фирмы. По ее мнению, это одна из причин, почему предприятиям трудно развиваться.