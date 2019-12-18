Петербург побил 63-летний температурный рекорд, а шторм уже почти добрался до Ленобласти

Петербург побил 63-летний температурный рекорд. Об этом 18 декабря сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«В 18 часов температура воздуха в Северной столице достигла +6,8°. Это уже на 0,4° выше прежнего достижения 1956 года. Точное значение нового рекорда узнаем после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров», – написал Леус на своей странице в Facebook.

Синоптик также добавил, что обещанный сильный шторм уже подбирается к границам России.

«На западе Ленинградской области уже порывы до 16 м/с, в акватории Финского залива ветер раздулся до 20 – 25 м/с, а на северо-западном побережье Эстонии порывы ветра достигают 25 – 30 м/с. К 21 часу ветер усилится и в Санкт-Петербурге! Будьте внимательны и осторожны», – предупредил специалист.

К этому часу в Петербурге уже закрыты все парки и скверы, подняты затворы дамбы. За ночь на город может обрушиться четверть месячной нормы осадков.



