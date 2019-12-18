Adidas сделал новую форму для сборной России. На старой был неправильно изображен российский флаг

В ближайшее время состоится новая презентация формы для футбольной сборной России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на президента РФС Александра Дюкова.

"Переговоры по внесению изменений в новую форму завершены, – заявил Дюков на пресс-конференции 18 декабря. – Мы получили их видение о том, что нового будет внесено – будет заменена ткань, силуэт игровой формы, она станет более спортивной. Будут еще ряд изменений, они нас устраивают. Первоначальный вариант был не совсем удачным, и не только для РФС, но и для болельщиков, они негативно ее восприняли".

Напомним, что 7 ноября в Москве прошла презентация формы сборной России к Евро 2020 года. В первоначальном варианте на краю рукавов были расположены полосы в цветах российского флага. Триколор на рукавах оказался перевёрнут, что вызвало недовольство общественности. По вресии Adidas, флаг в таком виде был размещен специально. Якобы они выстраиваются в правильном порядке при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков.



