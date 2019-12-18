Нам не страшен низкий штраф. Как государство год назад запустило экологическую инициативу, которая так и не заработала

«Фонтанка» попыталась разобраться в дурно пахнущей проблеме очистки сточных вод предприятий, узнала, как её решает бизнес: кто продолжает платить нестрашные штрафы, кто уже построил локальные очистные сооружения и о чем мечтает Водоканал.

читатель "Фонтанки" Михаил/Архив

За год действия новых пунктов закона об обязательной очистке промышленных сточных вод Петербург почти не продвинулся на пути улучшения экологической обстановки. Чиновники будто позабыли, что бизнес работает по экономическим понятиям, и тянут с подзаконными актами, повышающими штрафы для нарушителей.

Редкие фирмы-энтузиасты, давно построившие себе очистные сооружения, пока так и не увидели в этом своей выгоды, выраженной в рублях. Лишь единицы содержат их по экологическим соображениям. Например, Fazer потратил на системы водоочистки 3 млн евро и ежегодно на их содержание – сотни тысяч. А большинство предприятий продолжают пользоваться юридическими лазейками: отсутствие дорогого оборудования пока наказывается довольно вегетарианскими штрафами.

Хотели как лучше

Почти год назад, 1 января 2019 года, вступили в силу изменения в ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении». Поправки обязали промышленные предприятия обеспечивать установленные требования к составу и свойствам сточных вод или внедрять реальные технические решения для достижения этих нормативов. На практике наиболее эффективным методом решения этой задачи является установка собственных локальных очистных систем (ЛОС) или модернизация старых. Тем, кто не хочет выполнять эти требования, по задумке авторов закона, придется платить за превышающие норму сбросы повышенные штрафы, которые должны четко доказывать, что строить свои ЛОСы – выгоднее, чем откупаться. В ГУП «Водоканал СПб» ожидают, что скоро правительство РФ примет необходимые для этого подзаконные акты.

Изменения в законодательстве по части чистоты водных объектов, как пояснили специалисты предприятия, назрели уже давно. Изначально в ФЗ № 416 намеревались внести поправку, которая бы приструнила промышленников с объемом сбросов более 200 куб. м в сутки. Абонентов хотели обязать платить за «сверхнормативный» сброс «напрямую» госорганам. Пока инициатива обсуждалась, остальные компании расслабились и поставили водоохранную активность на паузу.





«Если в 2013 году локальные очистные сооружения построили 28 абонентов, то в 2016–2018 годы вводилось не более 4–5 таких ЛОС ежегодно», – посетовали в Водоканале.

Введение норматива для загрязнителей-гигантов постоянно откладывалось и в итоге вообще было отменено. Оставшийся без обещанного урегулирования Водоканал теперь уповает на новые поправки в ФЗ №7 («Об охране окружающей среды») и ФЗ №416. ГУП надеется, что документы наконец разложат все по полочкам и каждый начнет следить за своими отходами. Но законодательная труба, как бывает часто, снова засорилась.

«По нашим оценкам, даже если все необходимые подзаконные акты будут приняты до конца года, фактическая реализация положений ФЗ № 7 и ФЗ №416 начнется не ранее, чем через пару лет», – отметили в Водоканале.

Ждуны

Перед вступлением в силу поправок в ФЗ-416 Водоканал Петербурга активно призывал абонентов обзавестись очистными сооружениями. Среди аргументов – ужесточение штрафов, снижение затрат на очистку, забота об экологии, честь и хвала.

«Прогрессивные компании рассматривают сточные воды не как проблему, а как самостоятельный ресурс. Технологии локальной очистки можно использовать для извлечения из сточных вод ценных ресурсов, таких как чистая вода, энергия и биогены – азот и фосфор», – агитировал ГУП.





Однако, как оказалось, весь ажиотаж вокруг изменений в законодательстве не стоил выеденного яйца – по факту инициатива в Петербурге не работает. И в этом нет вины Водоканала. Он сам покорно ожидает, когда правительство внесет изменения в Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Документ должен установить, выражаясь чиновничьим языком, «единые порядки расчета для абонентов нормативов водоотведения состава сточных вод и взимания платы за нарушение нормативов состава сточных вод». Подзаконный акт уже разработан и проходит согласования, сообщили в Водоканале.

Известно также, что и обещанные законом жесткие штрафы будут касаться не всех, а только тех предприятий, которые за календарный год два раза или чаще превысили допустимую норму загрязняющих веществ вдвое или один раз – втрое. Таблица самых разнообразных веществ, содержание которых должно контролироваться, занимает три листа А4, принцип расчета штрафов за превышение с учетом разнообразных коэффициентов – и того запутанней, но выполнять придется.

Почем тонна мышьяка?

Размер сегодняшних штрафов – или, как более правильно, компенсаций за негативное воздействие на окружающую среду – рассчитывается, исходя из данных, предоставляемых каждым предприятием. В специальных декларациях они указывают состав и свойства своих сточных вод, внося туда фактические показатели содержащихся веществ. От этих данных Водоканал отталкивается при начислении платы, используя универсальный повышающий коэффициент «2». В случае превышения заявленного уровня загрязнения размер платы заметно вырастает.

Пока за тонну ацетона, вылитого в канализацию, предприятия должны платить по 5,5 тысяч рублей (в пределах действующих сейчас нормативов), за скипидар – 6,5 тысяч, а за нефтепродукты и даже страшный (для обывателя) мышьяк – по 27 тысяч. Чаще всего, рассказали «Фонтанке» эксперты, в составе сточных вод промышленников фиксируют превышения по алюминию и тяжелым металлам – железу, марганцу, цинку, свинцу. К примеру, за тонну слитого со стоками свинца просят 230 тысяч. Но кто же его смывает тоннами?

Эти цифры – уже за нарушения сверх установленного лимита. А если доказать, что какое-то количество промышленных загрязнений тебе сливать в канализацию надо в силу технологического процесса, и более-менее держать себя в рамках (то есть не в два раза превышать отведенный лимит), выйдет в разы дешевле.

Попавшиеся на превышениях заявленных нормативов компании, по замыслу авторов поправок в ФЗ-416, уже не смогут отделываться штрафами, а должны будут разработать и согласовать с Водоканалом проекты очистных сооружений. Однако, как именно это надо делать, пока в законах не прописано, и фактически это правило не исполняется.

Кололись, но продолжали грызть кактус

Участники петербургского рынка рассказали, что очистные сооружения – это во всех смыслах дорогое удовольствие. Само оборудование – не из дешевых, так еще и миллионы приходится тратить на его содержание. Однако «Фонтанка» отыскала и тех, кто все же строит очистные. И, судя по озвученным цифрам, установлены они вовсе не для галочки.

Вряд ли кого-то удивит, что после даже и не подкрепленного кнутом постановления правительства РФ среди первых, кто начал, а вернее – продолжил его честно выполнять, – финский бизнес.

Объем инвестиций в ЛОС, установленный в Петербурге на всех производственных площадках финского производителя хлебобулочных изделий Fazer, составил около 3 миллионов евро. «Обслуживание наших ЛОС выходит в примерную сумму 20 тыс. евро за месяц (240 тыс. евро в год) за три производственные площадки», – говорят на предприятии.

Усредненному петербургскому предпринимателю, который легко с цифрами в руках может растолковать, почему именно ему сейчас не выгодно ставить очистные, мотивация финнов явно не свойственна.

«Компания Fazer приняла решение об установке ЛОС для снижения влияния производства на окружающую среду, в том числе для защиты экобаланса Балтийского моря, – объясняют в фирме. – Мы продлили свое обязательство, которое действует до 2022 года совместно с Инициативной группой по Балтийскому морю (Baltic Sea Action Group, BSAG). Группа «Фацер» выступила за развитие производства, методов работы и своего предложения таким образом, чтобы это способствовало сохранению экологического баланса в море».

Запуск ЛОС помогает достичь одной из целей по устойчивому развитию Fazer – снижения выбросов на 50% к 2030 году; сюда относятся не только выбросы CO2, но и очистка сточных вод.

Среди тех, кто, не дожидаясь ужесточения законов, уже строит дорогие очистные сооружения – крупные компании с иностранным капиталом: пивоваренная «Балтика» и табачная JTI.

JTI на протяжении четырех лет занималась модернизацией комплекса очистки сточных вод на петербургской фабрике ООО «Петро». В проект вложили более 5 миллионов долларов. Он включал переоборудование всей системы стоков: производственных, ливневых и хозяйственно-бытовых, а также модернизацию и внедрение биологических и химических методов очистки. «Инвестиции в такие программы за время нашей работы в России измеряются десятками миллионов долларов», – отмечает директор по охране труда и окружающей среды фабрики «Петро» Юлия Андреева.

«Балтика» рассматривает строительство очистных сооружений как инвестиции в устойчивое развитие, а не как способ избежать штрафов. Инфраструктура по очистке промышленных стоков появилась на заводах компании многим ранее изменений в природоохранном законодательстве», – заявила Евгения Иванова, руководитель направления по экологии пивоваренной компании. Компания оснащает производственные площадки ЛОС, которые используют биогаз – метан. Сейчас на петербургском заводе такая система находится на этапе пуско-наладки.

Коренной российский бизнес тоже подхватывает экологический тренд.

«Это более затратно, платить штрафы было бы дешевле. Но так как мы несем ответственность за то, как влияем на окружающую среду, то идем на эти затраты осознанно, и это наш выбор – относиться к окружающей среде бережно», – сообщили в кондитерской компании ООО «Буше». Она тратит на содержание очистных систем на своих производственных площадках около 1,5 млн рублей в год. Стоимость уже построенных ЛОС не раскрывается.

«Основная особенность стоков «Буше» – большое количество жира, который попадает в общесплавную систему водоотведения, накапливается там, затвердевает и забивает сети. До этого на предприятии использовали жироулавливатели, которые приходилось чистить каждый месяц. Сейчас на производстве работают современные канализационные очистные сооружения. Жир расщепляют при помощи коагулянта, а образующийся осадок утилизируют, как твердые отходы», – рассказывал о системе добросовестного абонента Водоканал.

Считайте сами

По словам Виктора Изотова, руководителя проектов ООО «Водресурс», в зависимости от масштаба экологической задачи, размера и географического расположения предприятия стоимость ЛОС варьируется от 500 тысяч до нескольких десятков миллионов рублей.

«Предприятие всегда заинтересовано [в установке ЛОС], но не всегда у него есть десятки миллионов, чтобы решать эту задачу», – считает эксперт.

Владелец и гендиректор компании "Эко-Трейд" Григорий Сабуров тоже отмечает широкий диапазон стоимости промышленных очистных систем – от 10 млн для средних производств до сотен миллионов рублей для гигантов, которые сбрасывают в сток «всю таблицу Менделеева».

«Естественно, штрафы платить выгоднее, – говорит глава «Эко-Трейд». – Есть, например, растворы солей – хлориды натрия, кальция, – их можно убрать только технологией обратного осмоса или выпариванием хлоридов. Эта технология стоит от 40 млн рублей. А штраф за превышение нормативов по этим солям будет стоить, я думаю, несколько тысяч рублей в месяц».

Так что пока очистка стоков остается «лишней головной болью для многих действующих предприятий», зачастую занимающей последнее место в списке расходов.

Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»