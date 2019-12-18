Лицом не вышел — иди пешком. В московское метро начали пускать по биометрии

Московский метрополитен тестирует отечественную систему биометрии. Проект развивают Банк России и Ассоциация финансовых технологий.

«Понятно, тут важна скорость, и понятно, что это, скорее всего, изображение лица – наиболее доступный параметр. Действительно, чем более нагружен транзакционно транспортный сектор, тем быстрее должны работать алгоритмы, – цитирует 18 декабря «Интерфакс» https://www.interfax.ru/russia/688477 директора департамента финансовых технологий ЦБ Ивана Зимина.

Ранее стало известно https://www.fontanka.ru/2019/09/20/020/, что РЖД и ЦБ хотят внедрить биометрию для идентификации пассажиров поездов.



