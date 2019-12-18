Минэкономразвития сообщило о замедлении темпов роста ВВП

Темп роста ВВП в ноябре замедлился до 1,6 % в годовом выражении по сравнению с октябрем, когда данный показатель составлял 2,31% в годовом выражении, говорится в «Картине деловой активности», опубликованной министерством экономического развития РФ 18 декабря.

В МЭР отметили, что «существует риск дальнейшего ослабления экономической активности в декабре и начале 2020 года до начала восстановления темпов роста кредитной активности и совокупного спроса».

«Темп роста ВВП в ноябре 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 1,6% г/г (после 2,31 % г/г и 1,9 % г/г в октябре и сентябре соответственно)», – говорится в докладе.

По данным МЭР, основной вклад в замедление темпов роста экономики в ноябре внесло резкое ухудшение динамики в промышленности, поддержу экономическому росту оказали торговля и сельское хозяйство.





В Минэкономразвития добавили, что с начала текущего года темп роста ВВП составил 1,3% в годовом выражении.

По данным МЭР, текущая динамика темпов экономического роста укладывается в ожидания ведомства по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году в целом.