Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+3°C
/ Завтра: +1
$ 62.58р
69.69р
22:08 18.12.2019
Расширенный поиск

Власть
18.12.2019 19:48
Печать

«Никода не претендовал на лавры оратора». О чем Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС и где мы это уже слышали

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал большое интервью государственному информагентству ТАСС. «Фонтанка» кратко его пересказывает - и констатирует, что часть беседы дословно повторяет слова, сказанные будущим главой города во время избирательной кампании.

«Никода не претендовал на лавры оратора». О чем Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС и где мы это уже слышали

Александр Беглов//Александр Коряков/Коммерсантъ

Больше года находящийся во главе Петербурга Александр Беглов демонстрирует сдержанность в общении с журналистами. Тем не менее информагентство ТАСС было не первым, кому удалось побеседовать с градоначальником. В августе, во время избирательной кампании, интервью с Александром Бегловым напечатали в его предвыборной газете. «Фонтанка» сопоставила два текста и обнаружила, что в них дословно совпадает часть не только ответов, но и вопросов. О чем Александр Беглов рассказал корреспонденту ТАСС спустя сто дней после выборов и что из этого было известно заранее, – в пересказе «Фонтанки».

Что нового рассказал Александр Беглов

Об избирательной кампании. «Руководить Петербургом меня поставил Владимир Путин, поэтому проиграть я не мог. С конкурентами мы не соревновались в том, кто больше съел пирожков, и кампания прошла хорошо. А вот муниципальные выборы были скандальными — из-за того, что некоторые их участники не смогли принять поражение. После выборов я отдохнул в Кисловодске. А вот на Афоне уже два года не был, но планирую».

О «лопате Беглова» и ленивых журналистах. «Идею раздать чиновникам лопаты прошлой зимой ошибкой не считаю. Когда я сам чистил снег на субботнике, я надел калоши, но СМИ их почему-то назвали лакированными ботинками. Телевизионщики через полчаса пошли греться, а я так и продолжил убирать двор. Никто из журналистов почему-то лопату не взял».


Об «активнутых и противных» и собственном имидже. «Я никогда не претендовал на лавры оратора. Мне некомфортно в публичном поле, но я стараюсь встречаться с людьми и отвечать на их вопросы, чтобы не забронзоветь. Во время выступления на Первомайской демонстрации оговорился [когда сказал о петербуржцах "активнутые и противные" вместо "активные и продвинутые"], но тут же поправился. Когда человек ошибается, ему протягивают руку, а не троллят месяцами. Раз кто-то захотел сделать из оговорки мем, это вопрос культуры этого человека. В медийном пространстве из меня пытаются слепить нечто совершенно чужеродное по духу. Как появляются фейки? Кто-то что-то услышал и выбросил "сенсацию" в сеть. Особенно грешат этим блогеры, которых официально и журналистами назвать нельзя. Им главное — хайпануть, собрать побольше лайков. Проверять фактуру не хотят и не умеют. Прокукарекал, а там хоть не рассветай».

О фальстарте во время открытия станций метро. «Когда я приехал перед выборами открывать станции метро, меня уверяли, что все готово. Я проехал и увидел, что есть недоделки, поэтому дал отбой. Решил не рисковать людьми, думаю, они поняли».

О парке на месте Судебного квартала. «Владимир Путин сам правил проект парка "Тучков буян": взял фломастер и начертил. Первоначальная концепция ему показалась куцей».

О «Бандитском Петербурге». «Распад СССР я пережил тяжело. Выражение "бандитский Петербург" не люблю, с криминалитетом не соприкасался, но все же приходилось участвовать в стычках. Когда стал главой Курортного района, бандиты спросили: "Дмитрич, как жить будем?" Ответил: "По закону". Предлагали взятки, но не брал. Дачу в Курортном районе себе строить не стал, у меня есть дом на 17 сотках около Ломоносова. Когда переехал в Москву, стал жить на госдаче – небольшой домишко напополам с соседом».

О личных амбициях и характере. «Моя главная амбиция – не испачкать собственное имя. Когда в Смольном повесят мой портрет, хочу, чтобы люди около него останавливались и говорили добрые слова. Я работаю по 14 часов, сплю по 5 часов. Отжимаюсь 50 раз, подтягиваюсь 20 раз. Я сам подписываю все документы и даже открытки. Раньше я был обидчивым, но после пятидесяти перестал. Учусь у Владимира Путина: он никогда не кричит».

О работе в администрации президента. «В Кремле все едины, разговоры о разных башнях – сказки и происки. Администрация президента – как улей, где каждая пчела заполняет соту. Документ для главы государства может быть только в папке. Я тоже привык доверять бумаге, пользоваться электронными устройствами пришлось на ходу».

О воспитании и учебе. «Дома в Баку говорили на трех языках. Мама требовала говорить только на русском. До сих пор помню выражения на армянском и азербайджанском, которые звучат сочнее, чем на русском. Мама учила экономить и однажды дала деньги на завтраки на всю неделю. Однажды я спустил их все на билет на "Неуловимых мстителей". В ПТУ я пошел учиться только из-за того, что не успел написать заявление на перевод в девятый класс. После техникума пошел добровольцем в армию, хотя все от нее бегали».


О губернаторской работе и Петре I. Рулить городом можно по-разному. Например, Петр I однажды принимал экзамен на капитанство у боярских сынков. Самый нерадивый не знал, как выполнить задание, и отдал приказ выполнить его боцману. Попытался, пройдоха, выкрутиться, решить задачу чужими руками.

О чем Александр Беглов уже рассказывал в агитационной газете. С примерами цитат, совпадающих дословно 

О беседах с отцом. Когда учился в восьмом классе, пришел к отцу расстроенным, потому что друг предал. Отец сказал: «Радуйся, сын мой, что не ты».

«"Друг предал, а не ты! Это его проблемы, ему с камнем на душе жить". Когда такие слова слышишь в 14 лет, они остаются в тебе навсегда».

О доме в Баку и коммуналке в Ленинграде. «Было тесно, мальчики спали на полу, но не жаловались. Соседи не ссорились, тогда все помогали друг другу. С супругой в Ленинграде жили в коммуналке, но без длинного коридора. На фоне соседей выглядели богатеями: комната 16 метров. Когда переехали в квартиру, до остановки трамвая, "десяточки", шли минут 15 по грязи. Но радовались. Это, кстати, единственная недвижимость, которую я нажил при советской власти».

«Та двушка, кстати, единственная недвижимость, которую заработал при советской власти, хотя занимал высокие должности в управлении городского хозяйства. Тогда все скромными были. Считали, что неудобно просить для себя, надо делом заслужить, дать результат».

О работе в Курортном районе. Не рвался туда, бизнесом заниматься было приятнее. 

«А тут меня словно с иномарки усадили в кабину самосвала. Такого, знаете, огромного и весьма неповоротливого БелАЗа с плохими тормозами и заедающей коробкой передач».

О первом докладе президенту. «Принес толстую папку. Владимир Путин сказал: докладывай то, что достойно внимания президента. Я отложил папку и стал рассказывать своими словами. Владимир Путин спросил: а что в папке? Я ответил: то, что недостойно внимания президента. С тех пор я никогда не отнимал время главы государства по пустякам».

«Это была хорошая школа. Я понял: нельзя отнимать время у главы государства, пытаясь переложить на него бремя принятия решений, которые относятся к твоей компетенции».

О профессии строителя. На одинаковые вопросы журналиста о том, не жалеет ли Александр Беглов, что стал строителем, глава города дважды ответил одинаково:

«Абсолютно нет. Хорошая профессия. Созидательная. Кроме того, она вырабатывает характер. Ты вынужден строить в любых условиях – в дождь, снег, ветер, наверху, внизу, под землей… Какими бы ни были внешние обстоятельства и сложности, строитель должен закончить объект в срок, довести дело до конца».

О начале карьеры. Прошел все ступеньки в строительстве, ни одной не пропустил. Начинал, когда Ленинградом руководил Владимир Ходырев. Он хоть из моряков, но при нем строилось много инфраструктуры.

«На одном из объектов Ходырев меня и заприметил, пригласил на работу завотделом по строительству и промстройматериалам в Ленгорисполком. Сколько мне было тогда? Лет 28 или около того. Но опыта набраться успел, узнал город».

Приведенными цитатами совпадения в двух интервью Александра Беглова не исчерпываются. В агитационной газете собеседник кандидата в губернаторы поименован не был. От имени ТАСС с губернатором Петербурга разговаривал журналист Андрей Ванденко, который специализируется в жанре интервью с первыми лицами. Журналист сказал «Фонтанке», что с Александром Бегловым общался «несколько раз за последние месяцы», в том числе перед выборами. На вопрос о том, давал ли Андрей Ванденко разрешение использовать материалы его бесед в агитации, интервьюер сказал «Фонтанке», что предвыборной газеты Александра Беглова не видел и не знает, о каких совпадениях идет речь. Учитывая что Ванденко известен, в том числе, и по работе над предвыборными материалами для разных кандидатов, нельзя исключать, что и агитационное интервью с губернатором Петербурга может принадлежать его перу. 

Александр Беглов – не единственный петербургский политик, который допускает самоцитирование в прессе. Недавно спикер регионального парламента Вячеслав Макаров опубликовал статью, которая почти дословно повторяет его же текст пятилетней давности. В его пресс-службе «Фонтанке» объяснили, что это «парламентские автореминисценции».  

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      ПСК
      18.12.2019 16:38

      Строительство ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: сохраняется высокий темп

      До ввода в эксплуатацию ЖК Nobelius остаётся меньше года. После завершения монолитных работ на месяц ранее запланированного срока на площадке всё готово к началу устройства кровли и возведению внутренних перегородок. В скором времени начнётся установка оконных систем и лифтового оборудования.
      Setl Group
      18.12.2019 16:14

      «Петербургская Недвижимость» расскажет об инвестициях в апартаменты

      В четверг 19 декабря эксперты компании проведут вебинар для инвесторов. Специалисты расскажут о новом апарт-отеле «ArtLine в Приморском» и о вариантах готового бизнеса с доверительным управлением.
      скриншот с сайта ska.ru
      18.12.2019 15:35

      Алина Загитова, СКА и ЦСКА выступят на «Газпром Арене»

      Второй матч в рамках хоккейной «Русской классики» на футбольной «Газпром Арене» пройдет в четверг, 19 декабря. Встретятся два армейских коллектива: СКА и ЦСКА.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      18.12.2019 15:23

      МКБ вернет до 7% баллами за такси, фастфуд и путешествия

      С 1 января 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) меняет категории повышенного начисления за покупки для участников программы «МКБ Бонус».
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      18.12.2019 15:07

      В ЖК «Северная долина» начала работу детская поликлиника

      «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает об открытии нового педиатрического отделения СПБ ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71» в ЖК «Северная долина». Оно расположено в трехэтажном здании по адресу: ул. Заречная, д. 41.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 13:05

      Председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев признан лучшим топ-менеджером

      По версии издания «Коммерсантъ», председатель Правления Банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев стал победителем в номинации «Банковская сфера» проекта «Топ-менеджеры года», проводимого уже более десяти лет.
      ГК «Полис Групп»
      18.12.2019 11:54

      Началось заселение в ЖК «Полис на Неве» от ГК «Полис Групп»

      В жилом комплексе «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» сдала на месяц раньше срока, началась процедура заселения. Первые осмотры квартир и подписание актов приема-передачи участникам долевого строительства стартовали во вторник, 17 декабря.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      18.12.2019 11:54

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной бизнес-ипотеки

      Банк «Санкт-Петербург» предоставил первый кредит в рамках обновленной программы «Бизнес-ипотека» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на покупку отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, нежилых помещений и апартаментов.
      Группа компаний Bau City Development
      18.12.2019 11:02

      Группа компаний Bau City Development

      Группа компаний «Бау Сити» основана в Петербурге в 2008 году. Команда объединила лучших профессионалов отрасли, которые уже больше 20 лет работают в строительстве и реализации недвижимости. Сотрудники компании участвовали в управлении строительными проектами компаний "СтройМонтаж", "Трест-36", Setl City, "Пионер", "Возрождение Санкт-Петербурга".
      ГК «КВС»
      18.12.2019 10:52

      В ГК «КВС» закрыта первая сделка с ипотекой через интернет-магазин

      В интернет-магазине квартир ГК «КВС» прошла первая сделка с ипотекой. Все этапы покупки, в том числе одобрение ипотеки, подписание ДДУ и регистрация, осуществлялись онлайн.
      Группа «Эталон»
      18.12.2019 10:31

      Квартиры от Группы «Эталон» со сниженной процентной ставкой по ипотеке от банка-партнера

      Купить квартиру от Группы «Эталон» можно с помощью ипотечного кредита от Альфа-Банка со сниженной процентной ставкой – от 8,09% годовых.
      shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      17.12.2019 18:00

      Новая квартира по новогодней цене

      Наступает время приятных сюрпризов и подарков. Время, когда в чудеса верят взрослые так же, как дети. В канун Нового года принято не только загадывать желания, но и строить планы. Мечтали об улучшении жилищных условий? Пора приступить к реализации мечты!