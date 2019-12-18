«Никода не претендовал на лавры оратора». О чем Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС и где мы это уже слышали

Губернатор Петербурга Александр Беглов дал большое интервью государственному информагентству ТАСС. «Фонтанка» кратко его пересказывает - и констатирует, что часть беседы дословно повторяет слова, сказанные будущим главой города во время избирательной кампании.

Александр Беглов//Александр Коряков/Коммерсантъ

Больше года находящийся во главе Петербурга Александр Беглов демонстрирует сдержанность в общении с журналистами. Тем не менее информагентство ТАСС было не первым, кому удалось побеседовать с градоначальником. В августе, во время избирательной кампании, интервью с Александром Бегловым напечатали в его предвыборной газете. «Фонтанка» сопоставила два текста и обнаружила, что в них дословно совпадает часть не только ответов, но и вопросов. О чем Александр Беглов рассказал корреспонденту ТАСС спустя сто дней после выборов и что из этого было известно заранее, – в пересказе «Фонтанки».

Что нового рассказал Александр Беглов

Об избирательной кампании. «Руководить Петербургом меня поставил Владимир Путин, поэтому проиграть я не мог. С конкурентами мы не соревновались в том, кто больше съел пирожков, и кампания прошла хорошо. А вот муниципальные выборы были скандальными — из-за того, что некоторые их участники не смогли принять поражение. После выборов я отдохнул в Кисловодске. А вот на Афоне уже два года не был, но планирую».

О «лопате Беглова» и ленивых журналистах. «Идею раздать чиновникам лопаты прошлой зимой ошибкой не считаю. Когда я сам чистил снег на субботнике, я надел калоши, но СМИ их почему-то назвали лакированными ботинками. Телевизионщики через полчаса пошли греться, а я так и продолжил убирать двор. Никто из журналистов почему-то лопату не взял».





Об «активнутых и противных» и собственном имидже. «Я никогда не претендовал на лавры оратора. Мне некомфортно в публичном поле, но я стараюсь встречаться с людьми и отвечать на их вопросы, чтобы не забронзоветь. Во время выступления на Первомайской демонстрации оговорился [когда сказал о петербуржцах "активнутые и противные" вместо "активные и продвинутые"], но тут же поправился. Когда человек ошибается, ему протягивают руку, а не троллят месяцами. Раз кто-то захотел сделать из оговорки мем, это вопрос культуры этого человека. В медийном пространстве из меня пытаются слепить нечто совершенно чужеродное по духу. Как появляются фейки? Кто-то что-то услышал и выбросил "сенсацию" в сеть. Особенно грешат этим блогеры, которых официально и журналистами назвать нельзя. Им главное — хайпануть, собрать побольше лайков. Проверять фактуру не хотят и не умеют. Прокукарекал, а там хоть не рассветай».

О фальстарте во время открытия станций метро. «Когда я приехал перед выборами открывать станции метро, меня уверяли, что все готово. Я проехал и увидел, что есть недоделки, поэтому дал отбой. Решил не рисковать людьми, думаю, они поняли».

О парке на месте Судебного квартала. «Владимир Путин сам правил проект парка "Тучков буян": взял фломастер и начертил. Первоначальная концепция ему показалась куцей».

О «Бандитском Петербурге». «Распад СССР я пережил тяжело. Выражение "бандитский Петербург" не люблю, с криминалитетом не соприкасался, но все же приходилось участвовать в стычках. Когда стал главой Курортного района, бандиты спросили: "Дмитрич, как жить будем?" Ответил: "По закону". Предлагали взятки, но не брал. Дачу в Курортном районе себе строить не стал, у меня есть дом на 17 сотках около Ломоносова. Когда переехал в Москву, стал жить на госдаче – небольшой домишко напополам с соседом».

О личных амбициях и характере. «Моя главная амбиция – не испачкать собственное имя. Когда в Смольном повесят мой портрет, хочу, чтобы люди около него останавливались и говорили добрые слова. Я работаю по 14 часов, сплю по 5 часов. Отжимаюсь 50 раз, подтягиваюсь 20 раз. Я сам подписываю все документы и даже открытки. Раньше я был обидчивым, но после пятидесяти перестал. Учусь у Владимира Путина: он никогда не кричит».

О работе в администрации президента. «В Кремле все едины, разговоры о разных башнях – сказки и происки. Администрация президента – как улей, где каждая пчела заполняет соту. Документ для главы государства может быть только в папке. Я тоже привык доверять бумаге, пользоваться электронными устройствами пришлось на ходу».

О воспитании и учебе. «Дома в Баку говорили на трех языках. Мама требовала говорить только на русском. До сих пор помню выражения на армянском и азербайджанском, которые звучат сочнее, чем на русском. Мама учила экономить и однажды дала деньги на завтраки на всю неделю. Однажды я спустил их все на билет на "Неуловимых мстителей". В ПТУ я пошел учиться только из-за того, что не успел написать заявление на перевод в девятый класс. После техникума пошел добровольцем в армию, хотя все от нее бегали».





О губернаторской работе и Петре I. Рулить городом можно по-разному. Например, Петр I однажды принимал экзамен на капитанство у боярских сынков. Самый нерадивый не знал, как выполнить задание, и отдал приказ выполнить его боцману. Попытался, пройдоха, выкрутиться, решить задачу чужими руками.

О чем Александр Беглов уже рассказывал в агитационной газете. С примерами цитат, совпадающих дословно

О беседах с отцом. Когда учился в восьмом классе, пришел к отцу расстроенным, потому что друг предал. Отец сказал: «Радуйся, сын мой, что не ты».

«"Друг предал, а не ты! Это его проблемы, ему с камнем на душе жить". Когда такие слова слышишь в 14 лет, они остаются в тебе навсегда».

О доме в Баку и коммуналке в Ленинграде. «Было тесно, мальчики спали на полу, но не жаловались. Соседи не ссорились, тогда все помогали друг другу. С супругой в Ленинграде жили в коммуналке, но без длинного коридора. На фоне соседей выглядели богатеями: комната 16 метров. Когда переехали в квартиру, до остановки трамвая, "десяточки", шли минут 15 по грязи. Но радовались. Это, кстати, единственная недвижимость, которую я нажил при советской власти».

«Та двушка, кстати, единственная недвижимость, которую заработал при советской власти, хотя занимал высокие должности в управлении городского хозяйства. Тогда все скромными были. Считали, что неудобно просить для себя, надо делом заслужить, дать результат».

О работе в Курортном районе. Не рвался туда, бизнесом заниматься было приятнее.

«А тут меня словно с иномарки усадили в кабину самосвала. Такого, знаете, огромного и весьма неповоротливого БелАЗа с плохими тормозами и заедающей коробкой передач».

О первом докладе президенту. «Принес толстую папку. Владимир Путин сказал: докладывай то, что достойно внимания президента. Я отложил папку и стал рассказывать своими словами. Владимир Путин спросил: а что в папке? Я ответил: то, что недостойно внимания президента. С тех пор я никогда не отнимал время главы государства по пустякам».

«Это была хорошая школа. Я понял: нельзя отнимать время у главы государства, пытаясь переложить на него бремя принятия решений, которые относятся к твоей компетенции».

О профессии строителя. На одинаковые вопросы журналиста о том, не жалеет ли Александр Беглов, что стал строителем, глава города дважды ответил одинаково:

«Абсолютно нет. Хорошая профессия. Созидательная. Кроме того, она вырабатывает характер. Ты вынужден строить в любых условиях – в дождь, снег, ветер, наверху, внизу, под землей… Какими бы ни были внешние обстоятельства и сложности, строитель должен закончить объект в срок, довести дело до конца».

О начале карьеры. Прошел все ступеньки в строительстве, ни одной не пропустил. Начинал, когда Ленинградом руководил Владимир Ходырев. Он хоть из моряков, но при нем строилось много инфраструктуры.

«На одном из объектов Ходырев меня и заприметил, пригласил на работу завотделом по строительству и промстройматериалам в Ленгорисполком. Сколько мне было тогда? Лет 28 или около того. Но опыта набраться успел, узнал город».

Приведенными цитатами совпадения в двух интервью Александра Беглова не исчерпываются. В агитационной газете собеседник кандидата в губернаторы поименован не был. От имени ТАСС с губернатором Петербурга разговаривал журналист Андрей Ванденко, который специализируется в жанре интервью с первыми лицами. Журналист сказал «Фонтанке», что с Александром Бегловым общался «несколько раз за последние месяцы», в том числе перед выборами. На вопрос о том, давал ли Андрей Ванденко разрешение использовать материалы его бесед в агитации, интервьюер сказал «Фонтанке», что предвыборной газеты Александра Беглова не видел и не знает, о каких совпадениях идет речь. Учитывая что Ванденко известен, в том числе, и по работе над предвыборными материалами для разных кандидатов, нельзя исключать, что и агитационное интервью с губернатором Петербурга может принадлежать его перу.

Александр Беглов – не единственный петербургский политик, который допускает самоцитирование в прессе. Недавно спикер регионального парламента Вячеслав Макаров опубликовал статью, которая почти дословно повторяет его же текст пятилетней давности. В его пресс-службе «Фонтанке» объяснили, что это «парламентские автореминисценции».

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»