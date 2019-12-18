Крымский мост обрел железную дорогу. Первый поезд из Петербурга пройдет через неделю

Справка:

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.

Оператором направления Минтранс выбрал частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия». На настоящий момент компания осуществляет перевозки между Петербургом и Москвой.