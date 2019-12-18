Крымский мост обрел железную дорогу. Первый поезд из Петербурга пройдет через неделю
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено. Ростехнадзор официально подтвердил технологическую готовность переправы через Керченский пролив к проходу поездов.
«В декабре 2019 года состоялись последние выездные проверки, по окончании которых Ростехнадзор выдал Заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань», – сообщает пресс-служба Ростехнадзора 18 декабря. – Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации».
«Моя ж/д часть сдала приемочный экзамен на отлично. Осталось проверить свет и автоматику на путях. До встречи с первым пассажирским поездом – неделя!» – добавил официальный паблик Крымского моста "ВКонтакте".
Напомним, что большая часть билетов на пассажирский поезд «Таврия» в Севастополь из Петербурга распродана в первый день, когда они стали доступны. Рейс 007А отправится из Петербурга в два часа дня 23 декабря и прибудет в Симферополь в полвосьмого утра 25-го числа. Этот поезд проедет через Крымский мост первым, из Москвы на «Таврии» можно уехать около полуночи 24 декабря.
Справка:
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Открытие движения поездов по железнодорожной части запланировано на декабрь 2019 года.
Оператором направления Минтранс выбрал частного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», который подал заявку в Роспатент на торговую марку «Таврия». На настоящий момент компания осуществляет перевозки между Петербургом и Москвой.