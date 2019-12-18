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18.12.2019 19:50
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«Вы котёнка отдавали? Не Саре?»: В Петербурге разыскивают похитителей элитного щенка самоеда и открывших охоту на рыжих котов

Полиция и петербуржцы разыскивают собирательницу щенков и котят. Женщина, которая представлялась то Сарой, то Евой, без оплаты и предупреждения якобы увела у частных заводчиков самоеда с родословной. Вероятно, она же в последние несколько дней вызывала подозрения у горожан, пытаясь скупить на профильных сайтах исключительно рыжих котов. О каждом говорила, как о единственном и любимом питомце. 

Фото: Бибигуль Бекжанова

Информация о краже 3,5-месячного щенка самоеда из «Экспофорума» с фотографиями машины, на которой его увезли, появилась в петербургской группе «ДТП и ЧП» в ночь на 18 декабря. Связаться с владельцем транспортного средства «Фонтанке» не удалось.

Как рассказала хозяйка пропавшей собаки Бибигуль Бекжанова, в начале зимы на объявление о продаже пса откликнулась молодая женщина примерно 25 лет и представилась Евой. О себе говорила много и охотно: сообщила, что родители живут в Монако, сама она часто путешествует, а потому подходящий ей щенок должен быть готов к перелётам. Выбор пал на девочку стоимостью 100 тысяч рублей.


По словам Бибигуль, покупательница заявила, что проводить оплату будет через зарубежные счета и только онлайн, а взять собаку к себе сможет после 31 декабря: якобы до этого не позволяют условия съёмной квартиры. Владелица самоеда с условиями согласилась, попросила перевести десять тысяч рублей задатка, иногда приезжать и общаться с питомцем, чтобы он привыкал, а также заполнить официальные бумаги. Помимо последнего, Ева исполнила всё. Несколько раз встречалась с Бекжановой и её напарницей – совладелицей мини-питомника «Из племени Шайя» Екатериной Тюриной, играла со щенком и просила извинить за то, что в очередной раз не взяла паспорт, чтобы заключить договор.

«Я отдала её пустой распечатанный договор и сказала ей заполнить со своей стороны, чтобы на следующий день, 12 декабря, заполнили я и второй заводчик, потому что у нас совладение. Утром они с парнем приехали, чтобы пообщаться, она щенка забрала, сказала, что паспорт забыла и договор тоже. Я не хотела ей щенка давать, но он к ней уже потянулся, поэтому отдала. Они съездили в «Севкабель», погуляли, и она привезла его обратно», – вспоминает Бибигуль. В тот же день Ева в переписке заявила ей, что перевела деньги за собаку, но так как у неё европейский счёт, нужно ждать от трёх до семи рабочих дней. В Сбербанке на запрос разводчиков ответили, что перевод пока что не совершался, но они решили не беспокоиться: в тот момент Бекжанова была занята подготовкой к одной из зарубежных кинологических выставок.

В субботу, 14 декабря, покупательница заявила, что хочет приехать и погулять со щенком по «Экспофоруму». «С молодым человеком пришла к Екатерине, сказала, что всё хорошо, перевод у меня, но так как я была не на связи – на тот момент за границей, – когда я написала Кате, что подтверждения нет, она уже отдала поводок», – объяснила корреспонденту «Фонтанки» хозяйка.

До 17 декабря женщина всё время выходила на связь, фотографиями отчитывалась, как она играет с «ребёнком», обещала скоро вернуть собаку и всё-таки уладить формальности. У владельцев не было оснований переживать. Несостыковки обнаружили случайно: «Я сама сделала перевод ей на карту, чтобы увидеть её настоящее имя, а там высветилось "Елена Владимировна З." – никак не "Евгения" и не "Ева", которыми она представлялась в WhatsApp. К тому же в договоре она написала номер телефона и адрес с указанием дома. Я по навигатору увидела, что это не дом, а детский сад. И тут начала бить тревогу»,  – вспоминает детали Бекжанова. По её словам, вечером 17 декабря покупательница пообещала привезти щенка на Институтскую улицу, но не приехала и перестала отвечать на звонки. Владельцы самоеда решили больше не медлить, по факту кражи обратились в полицию посёлка Шушары, начали проводить собственное расследование и распространять информацию по социальным сетям. 

К вечеру 18 декабря с пострадавшими связались другие горожане и рассказали, что девушка, похожая по внешности и манерам на Еву, с конца ноября пыталась забрать сразу нескольких рыжих котят, прозванивая объявления на «Юле» и «Авито». Как в разговоре с «Фонтанкой» сообщила петербурженка Людмила Смирнова, неизвестная набрала её 15 декабря и хотела приобрести рыжего котёнка, которого нужно было срочно пристроить в хорошие руки. Она приехала за ним на серебристой машине в компании молодого человека, при знакомстве представилась Сарой и не вызвала никаких подозрений. 

«А потом мне девочка позвонила с "Юлы" и говорит: "Вы котёнка отдавали? Не Саре?" Оказывается, она ей тоже писала и готова была забрать двух, почему-то только рыжих котят. Её другие не интересовали», – рассказывает Людмила. Объясняет, что её собеседница решила чуть больше узнать о незнакомке, прежде чем расставаться с питомцами, потому что увидела: новых животных та буквально «собирает» и готова забрать за два дня  сразу трёх кошек. История «приобретений» отражается в профиле. О целях Сара не распространялась.

Владельцы кошек и собак уверены, что Ева, Сара и Елена Владимировна З. – одно и то же лицо. Как говорит Людмила, она готова обратиться в полицию: за животных переживает и даже боится представить, зачем столько одному человеку. Владельцы питомника самоедов тоже не ждут ничего хорошего и боятся, что щенка, которому нужен особый уход, могут вскоре перепродать. Хотя покупательница и уверяла, что пёс – лишь домашний питомец, она получила на руки метрику и интересовалась деталями родословной. О процессе установления личностей неизвестной и её знакомого в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области оперативно рассказать не смогли.

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