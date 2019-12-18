Бойтесь летающих деревьев. На Петербург надвигается сильный шторм, все городские парки и скверы закрылись

Городские парки и скверы в Петербурге закрылись в пять вечера 18 декабря. Синоптики и городское управление МЧС предупреждают о порывах ветра до 28 метров в секунду, что по шкале Бофорта классифицируется как «полная буря или сильный шторм». В такую погоду деревья вырывает с корнем.

Фото: Евгений Богданов/"Фонтанка.ру"

Комитет по благоустройству отчитался о закрытии Никольского и Таврического садов, а также сада Сан-Галли. Нельзя пройти по скверу Старовойтовой, Овсянниковскому саду, Екатерининскому скверу, скверу у Казанского собора и Лопухинскому саду.

В Смольном рекомендуют жителям держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины.

Ранее в Петербурге закрыли дамбу, чтобы не допустить наводнения. За вечер – ночь в городе может выпасть четверть месячной нормы осадков.



