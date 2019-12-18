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Город
18.12.2019 22:12
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Если он в ботинках, то почему с трубой? Как памятник Ушакову не подружился со снесенным храмом

Идея памятника адмиралу Ушакову спровоцировала горячую дискуссию на Градсовете Петербурга. Архитекторы вспомнили храм, который стоял рядом 90 лет назад.

Если он в ботинках, то почему с трубой? Как памятник Ушакову не подружился со снесенным храмом

Градостроительный совет подверг критике эскиз памятника Федору Ушакову, который хотят поставить перед военно-морским музеем на площади Труда. По соседству — крипт разобранной Благовещенской церкви. Если в будущем ее как градостроительную доминанту восстановят, памятнику и храму может стать тесно, флотоводец упрется лицом в стену. А главного архитектора Владимира Григорьева мучал вопрос, почему адмирала изобразили в ботинках и с подзорной трубой.

В Петербурге на площади Труда хотят поставить памятник флотоводцу Федору Ушакову. Идея принадлежит ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и Морскому совету при городском правительстве. На градостроительном совете эскиз 18 декабря представил авторский коллектив-победитель открытого конкурса в составе Владислава Маначинского, Анатолия и Лады Черновых. Высота монумента — более 8,3 метров. Адмирал на макете стоит на постаменте из светло-серого гранита. Маначинский пояснил — по замыслу Ушаков находится в состоянии покоя и одновременно готовности. Ноги достаточно широко расставлены, минимум аксессуаров. Под постаментом в центре — роза ветров, символ морских путешествий.

Если он в ботинках, то почему с трубой? Как памятник Ушакову не подружился со снесенным храмом

У главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева особый интерес вызвал факт, что авторы памятника одели адмирала в ботинки. Маначинский объснил, что костюм на Ушакове — мундир образца 1803 года, который по соизволению Александра I был принят для высших воинских чинов, в частности, адмиралов. «Поэтому на Федоре Федоровиче брюки, камзол, ботинки с пряжками – они под брюками», – добавил он.


«Мне всегда казалось важным, в какой момент вы его запечатлели. Если он с подзорной трубой, значит, он на корабле, так? Если он во время боя, скорее всего, он в сапогах. Если он надел ботинки, чтобы идти во дворец на прием, непонятно, зачем ему труба?», – задался вопросом глава КГА Владимир Григорьев и потребовал гарантий, что флотоводец мог одномоментно оказаться с палашом, в ботинках и с подзорной трубой.

Рецензент — скульптор Алексей Архипов обратил внимание, что на эскизе авторы «немножко уменьшили ботинки».

Фото: Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Архитектор Юрий Земцов заговорил не о ботинках, а святом – в случае, если поставить памятник на утвержденном месте, невозможно будет восстановить разобранный в 1929 году Благовещенский собор лейб-гвардии Конного полка. «Нам это место знакомо, потому что мы делали здесь подземное пространство. Комплекс внутри был жестко ограничен сохранившейся криптой собора. И лестница (вход под землю) была сделана с расчетом, чтобы с небольшим отрывом подойти прямо к паперти собора. Вот сейчас, смотря на это, я уверен, что сюда собор не поставить», – заявил эксперт.

Фундамента собора памятник не касается, заверила его член ассоциации Наталия Чадина. «А кто это сказал, что не касается? Я помню, какой формы эти фундаменты, и как мы к ним приближались, и как это было трудно», – возразил архитектор.

Разрешить спор попросили присутствующего на совете главу комитета по охране памятников Сергея Макарова. «Эта точка указана в законе, посвященном местам возможной установки памятников. Точку специально выбирали так, чтобы она не касалась фундаментов церкви, которая стояла на нынешней площади Труда. Я не уверен, что сейчас идет речь о воссоздании этого храма, потому что если там появится храм, то о площади Труда как транспортном узле можно забыть навсегда. Можно думать о воссоздании сколько угодно, просто я не уверен, что это состоится», – сказал председатель КГИОП.

Чадина сочла необходимым напомнить, что установка памятника получила благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Уж если митрополит за, то не архитекторам защищать собор, читалась её мысль.


И тут Сергей Мамошин обратил внимание, что Ушаков — единственный из военачальников нового времени, причисленных к лику святых и поинтересовался, каким образом этот сюжет отображен в эскизе. Маначинский пояснил: при обсуждении с организаторами конкурса было решено, что акцент в фигуре будет сделан на то, что это выдающийся военачальник. А то, что адмирал был канонизирован, подчеркивает оформление постамента, в частности, изображение на нем ангелов.

За чей счет предстоит ставить памятник, поинтересовался архитектор Евгений Герасимов. Чадина ответила кратко — за внебюджетный. «Если можно, поконкретнее: это благотворительность? Это вы собираете деньги? Или это фантазии? То есть никаких конкретных источников финансирования нет?»

С последнего ряда поднялся капитан первого ранга, президент фонда «Морская слава отечества» Сергей Макаров, который заверил, что были проведены переговоры с руководством «Ростеха», «Газпрома» и ОСК, которые якобы дали подтверждение, что как только правительство согласует установку, финансирование будет получено. «На сегодняшний день подтверждена сумма 25-30 млн рублей», – добавил он.

Замглавы КГИОП Александр Леонтьев увидел, что скульптура маловата для пьедестала. Архитектор Владимир Ухов обратил внимание на диссонанс между основанием и самой фигурой, его мнение разделил ряд членов градсовета. Руководитель «Студии 44» Никита Явейн заинтересовался, а смотрит ли роза ветров точно на север. Позднее архитектор заметил, что звезда отклонилась от сторон света примерно на 20-30 градусов. «Мы не имеем права [сдвигать] компас на 30 градусов. Ну надо совесть иметь!» – воззвал эксперт и предложил «в парадном качестве на бал с трубой не ходить».

Мамошин призвал потенциал совета направить на то, «чтобы не делать здесь памятник», так как заранее закладывается конфликт с воссозданием храма.

«Категорически поддерживаю Михаила Александровича, – заявил Герасимов. – Мы, я считаю, ни в коем случае не можем закрывать будущему поколению возможность воссоздать церковь. Мы не должны этого делать. Предыдущие поколения её разобрали, если у нас не хватает сил и мужества её воссоздать, значит, мы должны оставить следующим поколениям [эту]  возможность». Он подчеркнул, что в этом месте ставить памятник категорически нельзя без широкого общественного обсуждения восстановления храма.

Его коллега поддержал, что в случае восстановления храма флотоводец упрется лицом в стену. Также в пику авторам было поставлено, что днем солнце будет светить адмиралу практически из-за спины, а вся более чем 8-метровая композиция великовата для площади Труда.

Явейн подлил масла в огонь, посоветовав поработать над благоустройством, потому что «скамейки откуда-то с Купчино явно стащили». Архитектор резюмировал, что в случае, если эскиз отправится на доработку, авторам придется показать совмещенный план собора и памятника и визуализацию храма.

Замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) Александр Кононов назвал презентацию «откровенно плохой подачей». «Задача Градсовета – рассматривать не столько детали скульптуры, одежды, орденов, а градостроительную ситуацию. Памятник вообще не показан с нескольких важных точек. Хочется увидеть: вот мы идем по Конногвардейскому бульвару и входим на площадь. Как мы это видим? Идем по Адмиралтейскому каналу — как мы это увидим?» – пояснил эксперт.

Член президиума ВООПИиК напомнил, что храм — это не пожелание членов совета. «Воссоздание Благовещенского храма в качестве одной из доминант закреплено в 820-7 законе. Это те наши храмы, которые рекомендованы к обязательному воссозданию как основные утраченные городские доминанты», – подчеркнул он.  Пока представленный эскиз не позволяет понять, можно ли «поженить» памятник и церковь, по мнению Кононова, одобрить работу в таком виде категорически нельзя.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

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