Работа над ошибками. Будущий жилой комплекс на месте Троицкого рынка спрятали от панорам

Градостроительный совет повторно рассмотрел доработанный эскиз жилого дома, который планируется возвести вместо Троицкого рынка. Здание понизили, чтобы его не было видно на панорамах.

Проект почти не вызвал нареканий даже у градозащитников, сообщает 18 декабря корреспондент «Фонтанки». Первый вариант облика дома, представленный в июле 2019 года, вызвал массу критики.

Его презентовал руководитель и главный архитектор студии «Интерколумниум» Евгений Подгорнов. В доработанном проекте часть здания, которая стоит ближе всего к набережной, выполнена в виде каскада, который постепенно спускается к Фонтанке — с 7-этажной части (считая мансарду) до 6 этажей и, соответственно, 5 этажей с открытой террасой. Такое решение позволило практически скрыть здание со стороны реки.





Рецензент, архитектор Феликс Буянов отметил проделанную работу над ошибками: «Мы видим, какую большую и по большей части положительную работу сделал автор. Он отказался от ризалитов (выходящих в бывший Госпитальный переулок. — Прим. ред.), в то же время предложил оставить транзитную зону, но значительно более деликатно подошел к ее трактовке». Улучшением он назвал подвижку въезда во двор и в подземный паркинг ближе к западной стороне Троицкой площади, сохранив фактически существующую схему движения в этом районе. Буянов порекомендовал поработать и более изящно прописать облик мансарды, коллеги согласились с экспертом. Один из членов совета выразил опасение, что в существующем виде верхняя часть мансарды делает всю конструкцию тяжелой, как «гриб на большой ножке».

На предыдущем заседании совета архитектурное сообщество подвергло эскиз резкой критике. В числе основных претензий: здание, расположенное во внутриквартальной территории, изменяло панорамные виды с набережной Фонтанки. Также негативную оценку вызвали два крупных массивных выступа со стороны бывшего Госпитального переулка.

«Был совсем другого масштаба и архитектурного решения проект с очень кричащими видами с Фонтанки. Было много разнонаправленной критики. Проект переработан серьезно. Нас больше всего беспокоили виды, потому что там такие замечательные раскрытия с Крюкова канала на собор», – прокомментировал замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООИПИиК) Аклександр Кононов.

Жилой дом с подземным паркингом будут строить на месте Троицкого рынка — здания 1951 года, возведенного по проекту архитектора Лазаря Хидекеля. Рынок находится в собственности концерна «Питер» бизнесмена Николая Пономарева.