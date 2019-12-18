СМИ: Группу из 40 израильтян задержали в Домодедово

Посольство Израиля рассказало о задержании около 40 своих граждан в столичном аэропорту по неизвестным пока причинам.

«Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем», – цитирует 18 декабря заявление дипмиссии «Интерфакс».

В посольстве отказались комментировать, связано ли задержание израильтян с тем, что с начала года 5,5 тысячи россиян было отказано во въезде в Израиль.

Дипломаты выясняют причины произошедшего в Домодедово.

Напомним, что это не первый раз, когда в российских аэропортах задерживают граждан Израиля. Так, 25-летняя Наама Иссахар была задержана при транзите через Россию 9 апреля. Она направлялась из Дели в Тель-Авив, когда в ее чемодане нашли около 10 граммов наркотика.



