Пожилая женщина погибла, угодив под КАМАЗ в Тихвине

К трем пешеходам, пострадавшим утром 18 декабря в Петербурге, добавился четвертый в области. Полученные травмы оказались для женщины смертельными.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:44 у дома 122 по улице Карла Маркса в Тихвине 38-летний мужчина на КАМАЗе сбил женщину-пешехода лет 70 на вид. Наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

В результате потерпевшая скончалась в больнице. Личность женщины и все обстоятельства ДТП устанавливаются, ГИБДД ведет проверку по факту произошедшего.

Напомним, что этим утром произошло три ДТП с пешеходами в Петербурге. Двое – на Литейном проспекте и на Рабфаковской улице – тоже переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. В результате оба оказались в больнице в крайне тяжелом состоянии. А на проспекте Испытателей под машину угодил школьник, наезд произошел на регулируемом переходе.



