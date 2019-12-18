Losftilm закрыли. Роскомнадзор ударил блокировкой по любителям сериалов

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда заблокировал доступ к сайту торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.

Как пишет 17 декабря Роскомсвобода, поводом послужило исковое заявление Warner Bros. Entertainment о нарушении авторских прав на сериал «Супергерл». Правообладатели и ранее добивались блокировок отдельных страниц ресурса, но теперь в реестр запрещенных сайтов попал весь домен, что грозит его постоянной блокировкой.

Основанный в 2005 году LostFilm.TV вырос из фанатского проекта, посвященного зарубежным сериалам, в полноценный онлайн-кинотеатр с собственной студией озвучки.



