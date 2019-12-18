Автомобили «сыграли в догонялки» на Писарева под камерой видеонаблюдения

Столкновение автомобилей «КИА Оптима» и «Лексус» 18 декабря на некоторое время сильно затруднило движение по улице Писарева в центре Петербурга.

Как видно на кадрах очевидцев из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» и камеры видеонаблюдения (см. с 1:00), легковые автомобили двигались посередине проезжей части. На улице две полосы, но с обеих сторон у обочин припаркованы машины. Виновник ДТП практически не тормозил и въехал в остановившееся перед ним авто. Туристический автобус не смог протиснуться в зазор между столкнувшимися легковушками и припаркованными, и за ним встала вся улица.





Судя по всему, никто не пострадал. Участники ДТП вскоре разъехались, и движение нормализовалось.



