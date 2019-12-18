США готовят очередные санкции против России за присутствие в Ливии. МИД РФ высказал «большое недоумение»
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что проект новых антироссийских санкций находится в «активной фазе».
«Вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особо четко передает суть происходящего, – так вот, вдруг появилась информация о разработке, причем в активной фазе, очередного проекта под названием "Акт по стабилизации в Ливии"», – сообщила 18 декабря Захарова, выступая на брифинге для журналистов.
По ее словам, документ, который может быть принят в следующем году, предусматривает ограничения за российское военное присутствие в Ливии, которое МИД назвал «мнимым». Захарова отметила, что США хотят представить РФ как «дестабилизирующий фактор», хотя российская сторона поддерживает контакт со всеми участниками конфликта в арабской стране и выступает за мирное урегулирование.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнён повстанцами. В стране началась гражданская война. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла. Ливия остаётся раздробленной на части: здесь есть несколько центров правления, а также коренные племена и этнические меньшинства, которые не хотят никому подчиняться. У РФ есть контакты как среди поддерживаемого ООН правительства национального единства, так и в стане национальной армии. Осенью 2018 года издание The Sun писало, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ. По версии таблоида, Москва делает ставку именно на Хафтара, хотя известно и о переговорах России с аль-Сарраджем. Посольство РФ в Лондоне назвало ошибочными утверждения британских СМИ о поддержке Москвой ливийского маршала. Кроме того, внешнеполитическое ведомство РФ ранее поддержало и сына убитого Каддафи, Сейф аль-Ислама, у которого также сохраняется политический вес.