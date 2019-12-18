США готовят очередные санкции против России за присутствие в Ливии. МИД РФ высказал «большое недоумение»

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что проект новых антироссийских санкций находится в «активной фазе».

«Вызывает большое недоумение, хотя в отношении США это слово уже не особо четко передает суть происходящего, – так вот, вдруг появилась информация о разработке, причем в активной фазе, очередного проекта под названием "Акт по стабилизации в Ливии"», – сообщила 18 декабря Захарова, выступая на брифинге для журналистов.

По ее словам, документ, который может быть принят в следующем году, предусматривает ограничения за российское военное присутствие в Ливии, которое МИД назвал «мнимым». Захарова отметила, что США хотят представить РФ как «дестабилизирующий фактор», хотя российская сторона поддерживает контакт со всеми участниками конфликта в арабской стране и выступает за мирное урегулирование.



