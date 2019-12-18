Центральная Россия через 50 лет вокруг Москвы опустеет наполовину. Не ждут бума рождаемости и в СЗФО

Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев представил в Совете Федерации ФС РФ презентацию о демографической ситуации в регионе, население которого через полвека сократится вдвое.

«Численность населения Центральной России (без Москвы и Московской области) за ближайшие 50 лет сократится в 2 раза: с 19,2 до 9,6 млн человек», – цитирует презентацию 18 декабря RNS.

Не лучше ситуация и в Северо-Западном федеральном округе. Из восьми федеральных округов устойчивый естественный прирост населения ждут лишь в Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО.

Ранее в ООН заявили о том, что по прогнозам численность населения России снизится к середине 2035 года на 4,8 млн человек, до 141,1 млн жителей, к 2050 году – до 135,8 млн человек, на 10 млн за тридцать лет, а к 2100-му и вовсе до 126,1 млн человек.



