Ангела Меркель не поддержала санкции США против «Северного потока - 2»

Канцлер Германии высказалась против американской практики «экстерриториальных санкций» как в случае с Ираном, так и с российским газопроводом.

«Я не вижу другого выбора, кроме как очень решительно обсудить то, что мы не одобряем эти санкции [США против «Северного потока – 2»]. Мы против экстерриториальных санкций», – цитирует 18 декабря заявление Ангелы Меркель издание Der Spiegel.

По ее словам, переговоры о транзите российского газа через Украину проходят «многообещающе», а дополнительные спекуляции вокруг «Северного потока – 2» только вредят.

Она также отметила, что Европа уже столкнулась с американскими экстерриториальными санкциями в вопросе Ирана.





Накануне, 17 декабря, верхняя палата парламента США – Конгресс – приняла оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает санкции к строителям газопровода.

«Северный поток – 2» — проект газопровода, проходящего по морскому дну в Германию. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором газопровода является «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2. В конце октября Дания разрешила ей проложить газопровод по своей морской территории. На Украине, в свою очередь, согласились признать его экономическим проектом в случае подписания соглашения о транзите газа по территории страны с Россией на своих условиях.