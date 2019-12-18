Смольный не стал менять на 2020 год тарифы на платную парковку. Зато обещал менять подход к неплательщикам

Комитет по тарифам сохранил действующие цены на пользование платными парковками на петербургских дорогах. Также по прежним ценам можно будет заплатить за перемещение и хранение задержанных лодок.

Распоряжение опубликовано на сайте Смольного 18 декабря. Согласно ему, тарифы на платные парковки продлены на 2020 год, в соответствии с распоряжением 264-р. По нему, автомобилисты платят от 60 рублей в час в зависимости от зоны парковки; месячный абонемент, если ты не местный житель, обойдется в 12 тысяч рублей, годовой — в 108 тысяч. Кроме того, неизменной остается компенсация за перевозку и за содержание задержанных маломерных судов.

Напомним, в октябре в Смольном заявили, что договорились с МВД о передаче данных автовладельцев. Именно отсутствие этой договоренности несколько лет не позволяет выставлять штрафы водителям, которые не оплачивают парковку. Объем выпавших из-за этого штрафов оценивается в сумму выше 2 млрд рублей. В 2020 году Смольный планирует расширить зону платной парковки на 13 167 мест.



