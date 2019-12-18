Итак, вы сбили лося. Петербуржцам объяснили, как спасать, кого звать и кто будет платить за аварии с животными

После второй за неделю аварии с животными Росприроднадзор решил провести ликбез среди петербуржцев, которые не в тех инстанциях ищут спасателей для четвероногих пострадавших. И напомнил, что за их гибель придётся платить, но не вам.

Как следует из инструкции, опубликованной на сайте ведомства 18 декабря, сначала следует позаботиться о себе и вызвать скорую. Если водитель и пассажиры отделались только испугом, а ГИБДД уже проинформирована, то можно заняться животным.

Для этого нужно определиться с локацией. В Петербурге за животный мир отвечает комитет по природопользованию, в Ленобласти – комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

Получив информацию о ДТП, эти ведомства уже привлекут ветеринарную службу. Специалисты на месте осмотрят пострадавшего и сами переправят его в реабилитационный центр. Как показала авария с лосем на Коннолахтинском, спасти удаётся не всех.





В Росприроднадзоре напомнили, что за причинение вреда четвероногой госсобственности наказывают штрафом.

«За одного сбитого лося такса составляет 80 тысяч рублей. За кабана – 30 тысяч, за благородного оленя – 70 тысяч, а за медведя – 60», – уточнили в департаменте.

В Смольном «Фонтанке» подтвердили, что по авариям 16 и 17 декабря оформили для этого все необходимые документы. За усыплённого лося государству необходимо вернуть 80 тысяч рублей, за пятерых кабанов – 180 тысяч. Как подчеркнули в комитете, этот штраф ложится не на водителя, его компенсирует страховая компания по полису ОСАГО. Правонарушением будет уехать с места ДТП или увезти животное.