Полиция искала бомбы в Петербургской консерватории и Университете путей сообщения. Не нашла

Музыканты из Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова спешно эвакуировались вечером 18 декабря.

Об этом «Фонтанке» сообщили читатели, информацию подтвердили в пресс-службе вуза, добавив, что причиной стала анонимка с угрозой взрыва. После проверки здания учебный процесс возобновился.

Ранее занятия прервались в Петербургском государственном университете путей сообщения. Об этом рассказали пользователи соцсетей. «Первопроходцем» среди вузов сегодня стал Аграрный университет. Эвакуации идут в Петербурге четырнадцатый рабочий день подряд. В субботу и воскресенье лжеминёры, как и объекты их интереса, уходят на выходные. Утром привычно эвакуировались четыре суда, два из них уже вернулись к работе.



