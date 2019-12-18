Трамп: Надеюсь, этого не произойдет с будущими президентами США

Президент США Дональд Трамп сделал свой комментарий к предстоящей сегодня процедуре импичмента в нижней палате парламента страны. По традиции через Twitter глава государства заявил о своей надежде на то, что такое не повторится с будущими президентами самой богатой страны мира.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Dezember 2019

"Верите ли вы, что меня сегодня подвергнут импичменту левые радикалы, ничего не делающие демократы? Я не сделал абсолютно ничего неправильного! Читайте стенограммы [телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским]! Это не должно больше никогда повториться с другим президентом. Помолимся!" – заявил Трамп

Нижняя палата Конгресса проголосует 18 декабря по двум статьям обвинения против Трампа. Представители Демократической партии инкриминируют нынешнему главе американской администрации злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. Поводом для них послужило якобы давление Трампа на украинского президента Зеленского с целью получения компромата на Хантера Байдена, сына Джо Байдена, которого называют главным оппонентом Трампа на грядущих президентских выборах в США. Хантер Байден вёл на Украине нефтяной бизнес.



