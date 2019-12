Трамп: Надеюсь, этого не произойдет с будущими президентами США

Президент США Дональд Трамп сделал свой комментарий к предстоящей сегодня процедуре импичмента в нижней палате парламента страны. По традиции через Twitter глава государства заявил о своей надежде на то, что такое не повторится с будущими президентами самой богатой страны мира.

Can you believe that I will be impeached today by the Radical Left, Do Nothing Democrats, AND I DID NOTHING WRONG! A terrible Thing. Read the Transcripts. This should never happen to another President again. Say a PRAYER!

