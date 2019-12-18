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«Фрегат» вывел на орбиту Земли пять европейских спутников
«Фрегат» вывел на орбиту Земли пять европейских спутников, сообщает Роскосмос.
Миссия во Французской Гвиане успешно завершена, средства выведения Роскосмоса отработали без замечаний! ?
Разгонный блок «Фрегат-М» вывел на околоземную орбиту пять спутников: COSMO-SG, орбитальный телескоп CHEOPS и три малых коммерческих аппарата — https://t.co/FzRReLdzhv pic.twitter.com/edXS1ORcLX
— РОСКОСМОС (@roscosmos) 18. Dezember 2019
Они были запущены из Гвианского космического центра ракетой-носителем «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» 18 декабря. "Союз" стартовал в 11:54:20 мск, пуск и полет прошли в штатном режиме.
Спустя 22 минуты 43 секунды после старта от разгонного блока отделился первый космический аппарат — COSMO-SG, спустя еще 2 часа 2 минуты — орбитальный телескоп CHaracterising ExOPlanets Satellite, предназначенный для поиска экзопланет. В 16:05 и 16:07 мск произошло отделение трех коммерческих спутников.
Средства выведения Роскосмоса — ракета-носитель «Союз-СТ-А» и разгонный блок «Фрегат-М» — отработали без замечаний, сообщает госкорпорация.
Для разгонного блока «Фрегат» данный пуск стал 81-м и 23-м из Гвианского космического центра. Нынешний старт "Союза" стал 23-м по счету с космодрома Куру.