Новые легковые автомобили в России за 5 лет подорожали в 1,5 раза

За последние 5 лет средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 54%: с 1 001 600 рублей в 2014 году до 1 539 100 рублей по итогам 11 месяцев 2019 года. Об этом 18 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Основной причиной роста, по оценке аналитиков, стала девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Она имела место в 2014 – 2015 годах, а цены компенсировали её только сейчас, с большим отставанием. Кроме того, повлияли и другие факторы: инфляция, рост НДС, повышение утилизационного сбора, обновление модельных рядов.

В 2020 году, по прогнозу «Автостата», можно ожидать дальнейшего роста цен на новые машины – на уровне 5–7%.







