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23.12.2019 12:15
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Подарок с бриллиантом - сказка от РИНГО на новый год

Подарок с бриллиантом - сказка от РИНГО на новый год

ювелирный салон «РИНГО»

С наступлением зимы фирменный салон уральского ювелирного бренда РИНГО объявляет о начале акции #БРИЛЛИАНТОВЫЙ СНЕГ. Всем клиентам с 16 декабря 2019 по 15 января 2020г. начислят 20200 бонусных баллов, где 1 балл = 1 рублю.

Ими можно оплатить до 30% от стоимости покупки. Салон бренда на Невском, 137, приглашает за драгоценными покупками перед новым годом, и в первую очередь – за искрящимися, как снег, бриллиантами. Баллы в рамках акции  #БРИЛЛИАНТОВЫЙ СНЕГ будут действовать до 15 января 2020 года.

Подарки – одно из великолепных изобретений человека. Подарок ювелирный – драгоценней вдвойне, ведь он сразу же поднимает одариваемого на небывалую высоту. И это самое ценное для того, кому дарят. Ювелирное украшение позволяет выразить свое отношение или признаться в нежных чувствах.

Дарить ювелирное украшение всегда очень приятно. Такой подарок дает возможность порадовать любимого человека и сделать его счастливее.

Сейчас традиция дарить подарки уже прочно вошла в привычку людей дарить радость. Но и в давние-давние времена подарки также считались признаком доверия. Вручая презент, человек демонстрирует свое доброе отношение, великодушие и родственную душу с другим человеком.

Предоставлено ювелирным салоном «РИНГО»

Кроме того, ювелирные подарки ценны и как признание в нежнейших чувствах. А для того, чтобы добиться ответных чувств, тоже еще нужно постараться! 

На что же стоит обратить внимание при выборе подарка? Оригинальное украшение будет оставаться ценным и через много-много лет.

Для женщин таким подарком чаще всего становятся кольца, серьги, подвесы, колье, браслеты, броши. Для этой цели хорошо подходят ювелирные изделия необычного дизайна, отличного качества камней и исполнения.

Выбору такого украшения, конечно же, необходимо уделить достаточное внимание, ведь оно выбирается на века. Можно обратиться к известным ювелирным маркам, которые представляют необычные коллекции со своей историей и общепризнаны на ювелирном рынке. В этом случае вы правильно остановите свой выбор и всегда сможете развивать и пополнять свою коллекцию украшений.

Весь ассортимент украшений бренда представлен на сайте ringo.info, а также в магазине по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, 137

 

Фирменный ювелирный салон «РИНГО»

Невский проспект, 137

+7 (812) 339-08-08

 

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      Подарок с бриллиантом - сказка от РИНГО на новый год

      С наступлением зимы фирменный салон уральского ювелирного бренда РИНГО объявляет о начале акции #БРИЛЛИАНТОВЫЙ СНЕГ. Всем клиентам с 16 декабря 2019 по 15 января 2020г. начислят 20200 бонусных баллов, где 1 балл = 1 рублю.
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