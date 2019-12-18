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Происшествия
18.12.2019 16:51
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«Пять оперативников кололи одного малолетнего преступника». В петербургском отделе полиции от школьника шесть часов требовали признания

Сотрудники полиции с особым усердием кинулись раскрывать уличный грабёж в Приморском районе Петербурга. Потенциальный преступник был выявлен по видеозаписи, обнаружен в школе и доставлен в отдел. Пятеро оперативников пыхтели над восьмиклассником полдня, но не добились признания. Родители уверяют, их сын физически не мог оказаться на месте преступления.

Как рассказал «Фонтанке» 18 декабря Евгений Г., накануне его 14-летнего сына Егора забрали из 45-школы в Приморском районе полицейские. Восьмиклассника привезли в 44 отдел на проспекте Королёва. Позже туда подъехала и мать ребенка Виктория. Вернуться домой семья смогла только спустя шесть часов. Все это время подростка в агрессивной форме расспрашивали о грабеже, совершенном на Комендантском проспекте, где двое отняли у женщины телефон. 

«Пять оперативников «кололи» одного малолетнего преступника», — заключил Евгений. 

Корреспондент издания позвонил в приёмную директора 45 школы, трубку взяла представившаяся специалистом по кадрам Вера Евгеньевна. Она уточнила, что руководитель вышла, и подтвердила вчерашний визит полиции. По её словам, Егора сначала вызвали в кабинет директора, после беседы увезли в полицейский участок.


«Мы общались в присутствии социального педагога, заместителя директора по воспитательной работе, исполняющего обязанности директора, представителей полиции на основании их удостоверений. И ребёнок […]. Его пытались спрашивать на предмет совершаемого нарушения, естественно, он всё отрицал», — отметила она.

Мать Егора говорит, что ей после полудня позвонила социальный педагог со словами о том, что «ребёнок провёл вечер не так как надо», поэтому необходимо срочно явиться в 44 отдел полиции. Когда Виктория прибыла на место, то, по её словам, пятеро полицейских уже вели работу с её сыном, сотрудники якобы кричали и требовали признания. При этом упоминали некую видеозапись.

Позже полицейские показали фото с места преступления. «Они мне показали снимок, на котором буквально какие-то две тени разбегаются. Там даже нельзя различить, взрослые это или дети», — отметила Виктория. Записью, якобы доказывающей виновность школьника, оказался ролик с камеры из подземного перехода. Хотя сам грабёж был совершён на улице.

«В 20.52 муж позвонил Егору. Он был на пятом этаже Комендантского, 13, а в 20.57 съёмка была, что он проходил в метро. Как раз пять минут одеться, на лифте и до метро дойти. Физически больше ничего не успеть. А они говорят, что за это время он умудрился с Комендантского,13 добежать до Комендантского, 19, перебежать дорогу на Комендантский, 16 (там где-то во дворе случился этот грабеж) и потом опять вернуться на Комендантский, 13 и пробежать метро», — возмущается петербурженка. 

Около восьми вечера мать и сына отпустили домой из участка. Никаких документов на руки им не дали. Статус школьника в предполагаемом уголовном деле остался для родителей загадкой. 

«Это был ужас. Я не думала, что мы настолько беззащитны», — заключила Виктория. 

«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Леобласти.


По мнению адвоката Сергея Лукьянова, ситуация является спорной, прямым нарушением полицейских был бы опрос несовершеннолетнего в отсутствии законного представителя. 

«Процедура доставления в отдел детально законодательством не урегулирована. Если оперативники забрали школьника и сразу сообщили матери, где он находится и у какого должностного лица находится материал проверки или уголовное дело, вряд ли суд найдет нарушение. Но возможны обстоятельства – если, допустим, школьника держали два часа, не давали выйти, фактически лишили свободы не в связи с дачей объяснения. Если уголовное дело возбуждено, то, как правило, человек допрашивается в качестве свидетеля или подозреваемого», — прокомментировал он. 

Адвокат Павел Волошин напомнил о возможности доставлять участников уголовного дела приводом: «Но приводу лица, в том числе свидетели, могут быть подвергнуты только в случае неявки по вызову без уважительных причин. Без возбужденного дела эта мера принуждения не действует».

 


© Фонтанка.Ру
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