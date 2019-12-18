Строительство ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: сохраняется высокий темп

ПСК

До ввода в эксплуатацию ЖК Nobelius остаётся меньше года. После завершения монолитных работ на месяц ранее запланированного срока на площадке всё готово к началу устройства кровли и возведению внутренних перегородок. В скором времени начнётся установка оконных систем и лифтового оборудования.



Внутри ведётся монтаж систем дымоудаления и оповещения МЧС, а также слаботочных сетей системы обеспечения пожарной безопасности. Остекление Nobelius уже началось — на первом этаже устанавливаются витражи. К остеклению оконных проемов в квартирах строители приступят в январе. Финские дерево-алюминиевые профили с двухкамерными стеклопакетами будут доставлены на площадку в конце декабря, а их образцы уже представлены в офисе продаж.



Также в офисе продаж демонстрируются элементы декора и оформления входных групп. Основным архитектурным мотивом является стиль северного модерна в его современном прочтении. Он же отражён и в дизайне интерьеров: холлов, лестничных площадок, входных дверей и многого другого.



Индивидуальность проекта проявляется не только в архитектуре, но и в квартирографии. В Nobelius 86 просторных квартир и 36 планировочных решений на самый взыскательный выбор. А также подземный паркинг с доступом на лифте, закрытый внутренний двор и видовые квартиры с террасами на последних этажах.



Напротив фамильного дома Nobelius расположена одна из старейших гимназий города. Помимо исторической застройки, вокруг дома пять детских садов, шесть многопрофильных медцентров и торговая инфраструктура. Петроградская сторона всего в 10 минутах на автомобиле. Словом, все преимущества жизни в полностью развитом районе и тихом квартале с удачным расположением.



Узнайте больше о квартирах в продаже, интерьерах и технологиях вашего будущего дома в офисе продаж на Выборгской ул., 4. Консультации и запись по телефону (812) 640-38-38. Ход строительства транслируется онлайн на сайте проекта.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/